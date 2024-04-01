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Pombinhos

Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes são vistos juntos em cruzeiro

Capixaba foi visto em clima de romance com Ivy Moraes durante show de Jorge e Mateus na madrugada desse domingo (31)
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 10:15

Arthur Picoli e Ivy Moraes
Arthur Picoli e Ivy Moraes Crédito: Reprodução/Instagram 
Novo casal no pedaço? Na madrugada desse domingo (31), os ex-BBBs Arthur Picoli (BBB 21) e Ivy Moraes (BBB 20) foram vistos em um clima de romance no On Board Festival, em São Paulo. Os pombinhos trocaram carícias em alto mar e não esconderam o clima de carinho no ar. 
Segundo fontes da coluna UOL, embora o clima de dengo entre os dois fosse evidente, o capixaba e a mineira evitaram trocar beijos em público. E ainda de acordo com um amigo próximo deles, os ex-brothers começaram a se envolver durante a viagem no feriado de Páscoa, e não se desgrudaram. 
No cruzeiro, o casal curtiu um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus com direito a troca de beijinhos na bochecha. Procurados pela UOL, Arthur e Ivy não comentaram sobre o assunto. Será que vem shipper novo por aí?

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