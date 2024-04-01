Ex-BBBs Arthur Picoli e Ivy Moraes são vistos juntos em cruzeiro

Arthur Picoli e Ivy Moraes Crédito: Reprodução/Instagram

Novo casal no pedaço? Na madrugada desse domingo (31), os ex-BBBs Arthur Picoli (BBB 21) e Ivy Moraes (BBB 20) foram vistos em um clima de romance no On Board Festival, em São Paulo. Os pombinhos trocaram carícias em alto mar e não esconderam o clima de carinho no ar.

Segundo fontes da coluna UOL, embora o clima de dengo entre os dois fosse evidente, o capixaba e a mineira evitaram trocar beijos em público. E ainda de acordo com um amigo próximo deles, os ex-brothers começaram a se envolver durante a viagem no feriado de Páscoa, e não se desgrudaram.

No cruzeiro, o casal curtiu um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus com direito a troca de beijinhos na bochecha. Procurados pela UOL, Arthur e Ivy não comentaram sobre o assunto. Será que vem shipper novo por aí?

Ele curtiu..

Aproveita meu amor @arthurpicoli viva a vida e seja feliz pic.twitter.com/RLobv3roEg — ?euAleSilva ? ? #amandaMeirelles (@eualecardosoS) April 1, 2024