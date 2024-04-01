Filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha, diz Wilma Petrillo

Wilma Petrillo diz que filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha Crédito: Reprodução/TV Globo

A empresária Wilma Petrillo afirmou, em entrevista ao Fantástico neste domingo, que a disputa judicial pela herança de Gal Costa é influenciada pela namorada de seu filho.

Gabriel, adotado pela cantora quando era criança, entrou na Justiça contra a empresária, tida como viúva de Gal, afirmando que elas não tinham um relacionamento amoroso e, portanto, Petrillo não seria uma herdeira direta.

Agora a empresária afirma que o jovem de 18 anos está sendo manipulado por uma namorada mais velha.

Segundo ela, Gabriel tinha antes uma relação com a filha dessa mulher, que não foi identificada pela reportagem, e foi seduzido pela mãe, 30 anos mais velha que ele.

Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo Crédito: Reprodução

"Ela está a fim de que o Gabriel seja o herdeiro e ela administre os bens dele", disse Petrillo à TV Globo. "Eu não tenho raiva do Gabriel por isso, porque sei que não é ele, é essa mulher."

O filho de Gal rebateu as acusações dizendo que não foi influenciado por ninguém.