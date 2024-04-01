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Briga na justiça

Filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha, diz Wilma Petrillo

Empresária da cantora afirma que mulher quer administrar herança de Gabriel, o que ele nega
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 08:53

Wilma Petrillo diz que filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha
Wilma Petrillo diz que filho de Gal Costa é manipulado por namorada mais velha Crédito: Reprodução/TV Globo
A empresária Wilma Petrillo afirmou, em entrevista ao Fantástico neste domingo, que a disputa judicial pela herança de Gal Costa é influenciada pela namorada de seu filho.
Gabriel, adotado pela cantora quando era criança, entrou na Justiça contra a empresária, tida como viúva de Gal, afirmando que elas não tinham um relacionamento amoroso e, portanto, Petrillo não seria uma herdeira direta.
Agora a empresária afirma que o jovem de 18 anos está sendo manipulado por uma namorada mais velha.
Segundo ela, Gabriel tinha antes uma relação com a filha dessa mulher, que não foi identificada pela reportagem, e foi seduzido pela mãe, 30 anos mais velha que ele.
Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo
Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo Crédito: Reprodução
"Ela está a fim de que o Gabriel seja o herdeiro e ela administre os bens dele", disse Petrillo à TV Globo. "Eu não tenho raiva do Gabriel por isso, porque sei que não é ele, é essa mulher."
O filho de Gal rebateu as acusações dizendo que não foi influenciado por ninguém.
"Eu escolho com quem quero estar", afirmou ao mesmo programa. "Eu mesmo abri os olhos, aí meus advogados me ajudaram e abriram mais ainda meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar ou coagir."

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