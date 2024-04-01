BBB 24: Alane, Beatriz e Pitel se enfrentam no paredão

Após eliminação de Fernanda, o 16º Paredão do BBB 24 (Globo) foi montado assim que Giovanna venceu a Prova do Líder. Desta vez, Alane, Beatriz e Pitel formam a nova berlinda do Modo Turbo. Indicação do Líder
Giovanna venceu a prova do Líder após a eliminação de Fernanda, e indicou Beatriz ao Paredão.
Consequência por perder a Prova
Beatriz, Alane e Isabelle fizeram o pior tempo da Prova do Líder e, por consequência, tiveram que abrir um livro com uma 'surpresa', foram elas:
Isabelle: "Você está imune"
Beatriz: "Segue o jogo"
Alane: "Você está no Paredão"
Voto no confessionário
- Alane votou em Pitel
- Beatriz votou em Pitel
- Matteus votou em Pitel
- MC Bin Laden votou Matteus
- Lucas Buda votou em Matteus
- Isabelle votou em Pitel
- Davi votou em Pitel
- Pitel votou em Matteus