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Key Alves diz que vai voltar a jogar vôlei: 'BBB foi só um sonho'

Atleta curte cruzeiro On Board Festival, com shows de Gusttavo Lima e É O Tchan
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Março de 2024 às 09:02

Imagem Edicase Brasil
Key Alves foi destaque por seu foco durante as provas Crédito: Reprodução digital | Rede Globo
Key Alves vai voltar a jogar vôlei. A ex-BBB fechou contrato com um clube dos Estados Unidos para disputar a liga feminina profissional no ano que vem. "Eu sou jogadora de vôlei. Foram 13 anos jogando e eu só parei porque sofri uma grave lesão", diz Key, que ainda não pode anunciar o nome do clube.
A alcunha de ex-BBB não aborrece Key. Pelo contrário. Ela diz ter gratidão por ter sido convidada pela produção. "Sabe um sonho distante? Era assim que eu via programa e não é que eu entrei? É isso: realizei um sonho e por mais que as pessoas cismam em me rotular como uma ex-jogadora, o esporte é a minha vida, a minha profissão", explica ela, que elegeu Davi como seu favorito do BBB 24. "Depois dele, torço pela Bia e em terceiro lugar a Fernanda.
Convidada do On Board Festival, ela diz que desde pequena tem ligação com sertanejo por causa do pai. "Sempre ouvi em casa e sei várias músicas. Pena que não tenho voz, porque adoraria saber cantar de verdade".
Key também falou sobre ter seu nome envolvido em supostos namoros e affairs. "Já fiquei chateada. Hoje não ligo. É curioso que as pessoas só queiram saber isso, com quem estou (risos). Agora, eu fico na minha, porque quando espalhava não dava muito certo", conclui.

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