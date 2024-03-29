DJ de quem Beyoncé usou sample fala sobre funk do ES: “Gosto do beat fininho”

O Brasil está no novo álbum de Beyoncé, intitulado “Cowboy Carter". Lançado nesta sexta-feira (29), o trabalho traz um sample de funk na música "Spaghetti". A faixa em questão contém a melodia de "Aquecimento das Danadas", do brasileiro O Mandrake, com participação do DJ Xaropinho.
Em conversa com HZ, Augusto Walter de Carvalho Araújo, mais conhecido como O Mandrake, contou como foi o momento que escutou pela primeira vez sua batida na canção da norte americana.
Minha reação foi de parecer que estava sonhando. A ficha ainda não caiu! Essa é a verdade. É uma sensação de nervosismo e felicidade. Não consigo parar de ouvir a track. A cada hora eu conheço melhor cada parte.
Mandrake, que é nascido e criado no Rio de Janeiro, acrescenta que Queen B conseguiu trazer a essência do funk carioca. “Acredito que a visão da Beyoncé, nesse quesito das ‘Danadas’, conseguiu ir na raiz do funk carioca de comunidade”, afirmou.
Mesmo com apenas algumas horas do álbum no ar, a repercussão sobre o sample do brasileiro já tomou as redes sociais. Para o DJ, ainda é cedo para falar sobre mudança de vida, mas certamente essa visibilidade vai render bons frutos daqui para frente.
“Acredito que ainda seja cedo para falar de mudança mesmo. Na verdade, minha já vida mudou da água para o azeite, né (risos). Eu já sinto uma transformação absurda por conta da repercussão causada. Está todo mundo na minha rua falando sobre o assunto (risos)”
Por fim, O Mandrake revelou ser um grande fã do “beat fininho”, uma característica marcante do funk capixaba. “Gosto muito do beat fininho. Acho muito bacana cada região ter a sua identidade com o funk. Inclusive, conheço o DJ Marquinhos aí do Espírito Santo”, finalizou o DJ, que já trabalhou com o também capixaba WC no Beat.
Beyoncé divulgou no último dia 19 a capa do seu novo disco "Cowboy Carter", o segundo capítulo de uma coleção que começou com "Renaissance", de 2022.
"Me sinto honrada em ser a primeira mulher negra com a música número um na parada Hot Country Songs [da Billboard]", escreveu ela no Instagram, mencionando "Texas Hold'Em", lançada em fevereiro. "Minha esperança é que daqui a alguns anos se torne irrelevante mencionar a raça de um artista no que se refere a gêneros musicais."