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Música

Rádio country se recusa a tocar Beyoncé e gera debate sobre exclusão de artistas negros

Canal afirma que cantora não é do gênero musical e é criticado por fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:59

Beyoncé veste marca brasileira PatBo em show da Renaissance Tour
Beyoncé lançou sua nova faixa de trabalho intitulada "Texas Hold 'Em" Crédito: Instagram@patbo
O novo álbum de Beyoncé, previsto para ser lançado em 29 de março, é do gênero country. No último final de semana, a cantora divulgou duas canções da nova produção.
No entanto, os fãs da artista se mobilizam nos últimos dias após uma rádio de Oklahoma se recusar a tocar a nova faixa, intitulada "Texas Hold 'Em". "Não tocamos Beyoncé no KYKC porque somos uma estação de música country", disse o gerente, Roger Harris.
Nos Estados Unidos, existe um debate sobre a representatividade de artistas negros no gênero musical. Justin McGowan, o ouvinte que fez o pedido, postou uma captura de tela da troca de email e pediu que outros fãs contatassem o local.
Com a repercussão do caso e mensagens de admiradores revoltados, a rádio voltou atrás e colocou a canção no ar três vezes. "Não tocamos ela em nossa estação country porque ela não é uma artista country. Bem, agora acho que ela quer ser, e nós somos todos a favor."
Harris ainda afirmou que a escolha deles é guiada pelas paradas musicais.

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