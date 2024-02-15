Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Treta romântica

Globo monitora redes e quer dar apoio a Carol Barcellos e Marcelo Courrege

Emissora não costuma se envolver em questões pessoais, mas está preocupada com imagem do casal de jornalistas do núcleo de esporte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:36

A Globo acompanha atentamente os desdobramentos da repercussão da história que envolve o repórter Marcelo Courrege e a apresentadora Carol Barcellos, dois dos nomes mais conhecidos de seu departamento de esporte.
Marcelo Courrege e Carol Barcellos: Globo observa repercussão de caso que estourou no Carnaval
Marcelo Courrege e Carol Barcellos: Globo observa repercussão de caso que estourou no Carnaval Crédito: Instagram @marcelocourrege
Carol e Courrege assumiram um relacionamento durante o Carnaval, e foram acusados por Renata Heilborn, ex-repórter da Globo e ex-esposa de Courrege, de traição. Carol foi sua madrinha de casamento com o antigo companheiro.
A emissora não costuma se envolver na vida pessoal de seus profissionais, tanto que Carol e Courrege trabalharam normalmente nesta quarta-feira (14) no Globo Esporte. Mas estuda-se uma conversa com os dois para entender como ambos estão emocionalmente.
Essa conversa seria conduzida por Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo, e que geralmente entra em campo para tentar resolver situações que envolvam o elenco. Tudo vai depender da repercussão do caso nos próximos dias.

POLÊMICA

Marcelo Courrege e Carol Barcellos restringiram os comentários de fotos em suas páginas no Instagram. Ativo no antigo X (ex-Twiter), Courrege não escreve desde o fim de semana.
Courrege e Renata Heilborn eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado. Os dois eram da equipe de jornalismo esportivo da Globo, assim como Carol Barcellos, que foi madrinha de casamento deles e a quem Renata acusa de ter mantido um caso com Marcelo.
"Descobri da pior forma possível que meu marido tinha um caso com uma amiga minha madrinha do meu casamento", disse Renata em postagem no Instagram na terça-feira (13).
"Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção", disse Renata. "Comecei a me julgar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de uma amiga abre um buraco muito mais profundo. Eu não merecia isso", completou.
A reportagem tentou contato com Marcelo Courrege e Carol Barcellos, mas os jornalistas não se pronunciaram. Procurada pelo site, a Globo não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Polícia investiga relação de Deolane Bezerra com traficantes do Rio após foto

Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24' e perfis se pronunciam

Após ter cachê cancelado por show curto, Lexa diz que não entregaram palco na hora certa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Marcelo Courrege Carol Barcellos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados