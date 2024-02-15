Globo monitora redes e quer dar apoio a Carol Barcellos e Marcelo Courrege

A Globo acompanha atentamente os desdobramentos da repercussão da história que envolve o repórter Marcelo Courrege e a apresentadora Carol Barcellos, dois dos nomes mais conhecidos de seu departamento de esporte.

Marcelo Courrege e Carol Barcellos: Globo observa repercussão de caso que estourou no Carnaval Crédito: Instagram @marcelocourrege

Carol e Courrege assumiram um relacionamento durante o Carnaval, e foram acusados por Renata Heilborn, ex-repórter da Globo e ex-esposa de Courrege, de traição. Carol foi sua madrinha de casamento com o antigo companheiro.

A emissora não costuma se envolver na vida pessoal de seus profissionais, tanto que Carol e Courrege trabalharam normalmente nesta quarta-feira (14) no Globo Esporte. Mas estuda-se uma conversa com os dois para entender como ambos estão emocionalmente.

Essa conversa seria conduzida por Joana Thimoteo, diretora de eventos esportivos da Globo, e que geralmente entra em campo para tentar resolver situações que envolvam o elenco. Tudo vai depender da repercussão do caso nos próximos dias.

POLÊMICA

Marcelo Courrege e Carol Barcellos restringiram os comentários de fotos em suas páginas no Instagram. Ativo no antigo X (ex-Twiter), Courrege não escreve desde o fim de semana.

Courrege e Renata Heilborn eram casados desde 2014, mas a relação chegou ao fim no ano passado. Os dois eram da equipe de jornalismo esportivo da Globo, assim como Carol Barcellos, que foi madrinha de casamento deles e a quem Renata acusa de ter mantido um caso com Marcelo.

"Descobri da pior forma possível que meu marido tinha um caso com uma amiga minha madrinha do meu casamento", disse Renata em postagem no Instagram na terça-feira (13).

"Eu demorei para ficar bem, para me refazer da decepção", disse Renata. "Comecei a me julgar porque abri minha intimidade para uma pessoa que julgava minha amiga. A traição de uma amiga abre um buraco muito mais profundo. Eu não merecia isso", completou.