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Polêmica

Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24' e perfis se pronunciam

Em conversa com Rodriguinho, a sister contou ter recebido um "tapa na bunda" de Davi no início do programa; veja o que os perfis disseram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 11:07

Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24'
Fernanda relata toque no corpo feito por Davi no 'BBB 24' Crédito: Reprodução/Instagram
Após Fernanda relatar, em uma conversa com Rodriguinho, ter recebido um "tapa na bunda" de Davi no início do programa, os perfis oficiais dos participantes do BBB 24 se pronunciaram na madrugada desta quinta-feira, 15, por meio do X, antigo Twitter.
A página do motorista de aplicativo foi a primeira a emitir um comunicado sobre o ocorrido. "Mais cedo na casa, surgiu um assunto de extrema seriedade envolvendo o nome do Davi. Em conversa com Rodriguinho no quarto Gnomos, Fernanda citou uma suposta situação com Davi, onde o mesmo teria cometido um ato indevido com ela, apalpando seu corpo", escreveu a equipe do brother.
A seguir, o texto menciona a existência de um vídeo, compartilhado por um perfil da equipe da participante, que deixa de fora um trecho da conversa entre Fernanda e Rodriguinho. Nele, diz o comunicado, Fernanda afirma que "Davi revelou não haver intenção de tal ato no momento do suposto ocorrido".
Após o pronunciamento da equipe de Davi, o perfil de Fernanda confirmou a existência do vídeo e revelou ter desligado o responsável da equipe por tal postagem. "Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para um contexto inexistente. Logo que identificamos a origem do corte, veio de uma pessoa de dentro da equipe e desligamos a pessoa", disse.
Na mensagem, os representantes afirmam ainda que o relato de Fernanda não teve um tom acusatório. "A Fernanda estava conversando com alguém em quem confia e compartilhou uma situação da primeira semana do jogo. Em momento algum ela levantou qualquer questão relacionada ao participante, muito menos o acusou de algo. No final do vídeo original, ela mencionou que, apesar de ter se sentido desconfortável, entendeu que foi um incidente sem intenção".
Por fim, a página termina a mensagem com um pedido de desculpas. "Pedimos desculpas pelo ocorrido, principalmente à família e à equipe do participante Davi, reforçando o cuidado que precisamos ter diante de todo e qualquer conteúdo. Vamos ser cuidadosos com nossas palavras em relação a todos os participantes, independentemente de torcida. O respeito mútuo é fundamental! Seguimos jogando limpo e com a verdade".

Como foi a conversa

No quarto Gnomo, Fernanda e Rodriguinho conversam sobre a relação de amizade do próprio grupo quando o assunto se volta para Davi. O pagodeiro diz: "Vi ele (Davi) agora e ele entrou no chuveiro com a Isabelle. E a Isabelle não é uma mulher feia".
É então que a sister faz o seu relato. "Eu tenho muitas questões como Davi, mas é uma questão de que eu não me misturo muito. Sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, primeiro, segundo dia, fui dar bom dia para ele e ele me deu um tapa na bunda", conta. "E disse que foi sem querer, e depois daquilo nunca mais cheguei perto dele".

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