Dado Dolabella lamenta vício em cigarro de Wanessa no BBB 24: 'Sucumbiu'

Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo surpreendeu os telespectadores do BBB 24 ao aparecer fumando em diversos momentos no confinamento. Nas redes sociais, Dado Dolabella comentou sobre o assunto nesta sexta-feira, 9.

O ator lamentou que a namorada tenha voltado a fumar. Dado comentou que a cantora tinha substituído o cigarro pelo vape antes de entrar no reality.

"Realmente, eu também fiquei muito triste quando a Wanessa sucumbiu ao vício do cigarro. Aqui fora, ela já tinha parado com cigarros convencionais há alguns anos, mas substituiu pelo vape", disse no story.

"Ela estava nessa luta de parar com o vape também. Sinceramente, não sei o que é pior: cigarro eletrônico ou convencional, pois o vape, como não empapuça, a pessoa acaba ingerindo uma quantidade muito maior de nicotina, substância que gera o vício, tornando a dependência química muito maior e a luta ainda mais difícil", refletiu.