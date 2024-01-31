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BBB 24: Wanessa explica a razão de não morar com Dado Dolabella; assista

‘Ele está em um apartamento em São Paulo’, comenta a sister em conversa com Marcus e Deniziane
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 13:37

Justiça deve procurar Dado Dolabella em imóveis de Wanessa Camargo, por processo de falência
Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@dadodolabella
A cantora Wanessa Camargo, 41 anos, que atualmente namora o também cantor e ator Dado Dolabella, 43 anos, desde dezembro de 2022, contou em conversa com Marcus e Deniziane no Big Brother Brasil sobre a rotina e o motivo de não morar com ele.
Os brothers estavam conversando sobre convivência e sobre morar junto, e Deniziane pergunta: "o Dado mora com você?". Wanessa responde que não. "Ele está em um apartamento em São Paulo", mas logo completa que ele passa muito tempo com ela e que "praticamente moram juntos".
Ela explica o motivo: "não dá para ficar com ele porque estou com as crianças, né? Só quando não estou com as crianças, mas fiquei muito com as crianças nesse segundo semestre. O pai teve que viajar muito. A gente combinou uma semana um, uma semana outro, só que o pai está mudando, não vai morar mais em São Paulo", diz. A cantora comenta também que gosta quando os filhos ficam em casa.
Wanessa se refere aos dois filhos que tem com o empresário Marcos Buaiz, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 8 anos.
Wanessa se separou de Marcos Buaiz, com quem foi casada por 17 anos, em maio de 2022. Ela reatou o namoro com Dado Dolabella em dezembro - os dois já haviam se relacionado nos anos 2000.

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