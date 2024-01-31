BBB 24: Luigi é o sexto eliminado com 7,29% dos votos

Lucas Luigi é o sexto eliminado do BBB 24 Crédito: Fabio Rocha/Globo

O vendedor Lucas Luigi, 28, foi o sexto eliminado do BBB 24. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (30) e o carioca recebeu 7,29% dos votos para ficar na casa. Fã declarado de Michael Jackson, demonstrou suas habilidades de dança durante as festas do reality.

Marcus, 30, emparedou Luigi depois de atender o Big fone na última semana. O dançarino enfrentou Isabelle, Alane e Juninho no último paredão com votos para manter um jogador no reality. As próximas votações, segundo Tadeu Schmidt, devem ser para eliminar.

O brother falou de anime, cultura hip-hop, religiões de matriz africana, arquitetura antiga e astrologia no reality.

A capacidade do brother de relacionar vários assuntos em uma mesma conversa fez dele um participante peculiar. O elenco considerava Luigi sábio e enigmático. Mas, a trajetória do ex-BBB também foi marcada por coisas negativas.

O eliminado usou apelidos racistas para se referir a outros participantes negros da casa. A equipe de Luigi se pronunciou sobre os episódios por meio de notas oficiais.

"Luigi como muitos de nós está em constante processo de letramento racial e assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver", explicaram.