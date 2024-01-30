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Dinâmica

'BBB 24' tem madrugada de briga coletiva e acusações após Sincerão 'morno'

Sem grandes discursos e intrigas, a dinâmica foi chamada de "flopada" pelos próprios participantes do reality. Mas a madrugada teve treta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 10:27

MC Bin Laden no Sincerão do BBB 24
Mc Bin Laden no Sincerão do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
O Sincerão do Big Brother Brasil 24 desta segunda-feira, 29, não agradou a todos. Sem grandes discursos e intrigas, a dinâmica foi chamada de "flopada" pelos próprios participantes do reality. Os emparedados Alane, Isabelle, Luigi e Juninho, o líder MC Bin Laden e o anjo Fernanda participaram do desafio e tiveram de apontar seus "fechamentos" - quem queriam perto e quem queriam longe, além do "fofoqueiro" da casa.
A madrugada, porém, rendeu uma briga coletiva. Leidy Elin e Matteus começaram a discutir após o brother ser chamado de "planta". Em determinado momento, o atrito envolveu Pitel e Deniziane.
Também ocorreram acusações. Deniziane disse que Leidy tem "muita falta de caráter" e Juninho chamou Davi de "mentiroso compulsivo". Houve até um receio de que um dos grupos do reality se desfaça.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Sincerão X Jogo da Discórdia
A segunda-feira contou com um Sincerão "morno" que desagradou aos brothers. Na dinâmica, os participantes tinham que apontar seus "fechamentos", quem queriam perto e quem queriam longe, além do "fofoqueiro" da casa. Mas a noite não teve nenhuma cena marcante.
O clima foi apontado por Pitel, Lucas e Yasmin Brunet. "Está flopado para c******. Foi muito ruim o Sincerão. Não teve nada", declarou a modelo. Nas redes sociais, internautas pediram pelo retorno do Jogo da Discórdia, que envolvia todo o elenco do programa.
Matteus x Leidy Elin
Após ser chamado de "planta", Matteus iniciou uma discussão com Leidy Elin. "Você me conhece faz 20 dias e não sabe quem eu sou", criticou o brother. Deniziane começou a tomar partido e Leidy rebateu: "Eu estou falando com ele. Você vai começar a tomar as dores dele?".
Em determinado momento, Pitel se envolveu na briga e declarou que julgava Matteus pelo que enxerga no jogo, e não fora da casa. Ela ainda se irritou ao lembrar que o brother a colocou em um dos Paredões.
Acusações
A madrugada também contou com acusações de todos os lados. Em conversa com Pitel, Juninho chamou Davi de "mentiroso compulsivo". A sister, então, pontuou pensar que a acusação era "muito grave". "'Mentiroso compulsivo' são muitas questões. Ele mentiu em coisas pontuais. [...] Acho muito grave chamar uma pessoa de mentirosa compulsiva", afirmou.
Deniziane, por sua vez, criticou Leidy Elin após a briga com Matteus. "Não fui eu que fui lá e briguei com ela, a ação partiu dela. E uma ação que eu julgo muita falta de caráter", disse. Mais tarde, as duas chegaram a conversar sobre o assunto. Leidy negou que Matteus faça parte do grupo que inclui as sisters e Deniziane alegou que o brother é um "aliado".

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