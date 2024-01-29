Na berlinda

BBB 24: Alane, Isabelle, Juninho e Luigi se enfrentam no paredão

Quarteto disputa votos para permanecer no reality
Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 07:52

Crédito: Fábio Rocha/Globo
Isabelle, Juninho, Lucas Luigi foram para o paredão do BBB 24 neste domingo (28). Os quatro disputam a preferência do público para ficar na casa, vote no seu participante favorito na enquete.

Como foi a votação

De acordo com a dinâmica da semana, Luigi, Giovanna Pitel e Juninho começaram no paredão depois que Marcus colou o trio na berlinda devido ao poder conquistado no big fone. Além da indicação, o comissário de voo estava imune.
A anja Fernanda imunizou Rodriguinho. O líder MC Bin Laden mandou Isabelle direto para a berlinda sem chance de jogar o bate volta.
O mais votado da casa foi Davi, com nove votos. O trio emparedado pelo big fone entrou em consenso e puxou Alane para o paredão.
Luigi, Pitel, Juninho, Davi e Alane disputaram a prova bate-volta. Davi e Pitel se salvaram no jogo de sorte.

Veja quem votou em quem

Fernanda imunizou Rodriguinho;
MC Bin Laden mandou Isabelle direto para o paredão.
No confessionário os brothers se posicionaram assim:
Alane votou em Giovanna Lima;
Beatriz votou em Giovanna Lima;
Davi votou em Lucas Henrique;
Deniziane votou em Giovanna Lima;
Fernanda votou em Alane;
Giovanna Lima votou em Alane;
Isabelle votou em Lucas Henrique;
Juninho votou em Davi;
Leidy votou em Davi;
Lucas Henrique votou em Davi;
Luigi votou em Davi;
Marcus votou em Davi;
Matteus votou em Giovanna Lima;
Michel votou em Alane;
Pitel votou em Davi;
Raquele votou em Alane;
Rodriguinho votou em Davi;
Wanessa Camargo votou em Davi;
Yasmin Brunet votou em Davi.

Veja Também

Morre mãe de Gisele Bündchen, aos 75 anos

BBB 24 tem madrugada com 'terror psicológico', novo alvo e mais reclamações sobre Davi

“Ensaios da Anitta”: cantora fala sobre retorno ao ES e carnaval capixaba

