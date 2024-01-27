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Resumo

BBB 24 tem madrugada com 'terror psicológico', novo alvo e mais reclamações sobre Davi

O primeiro Big Fone finalmente tocou e mexeu com as estratégias da casa. Marcus Vinicius atendeu e indicou três brothers ao paredão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 12:02

Davi, do BBB 24, tem sido alvo dos participantes
Davi, do BBB 24, tem sido alvo dos participantes Crédito: Reprodução/TV Globo
O primeiro Big Fone do Big Brother Brasil 24 finalmente tocou nesta sexta, 26, e mexeu com as estratégias da casa. Marcus Vinicius atendeu e, além de estar imune, indicou Juninho, Pitel e Luigi ao paredão da semana.
Foi o suficiente para que brothers declarassem que Marcus é um novo alvo no reality. Durante a noite, outro brother, mais uma vez, também foi assunto entre os participantes: Davi. O motorista de aplicativo se mostrou receoso de encarar o paredão pela terceira vez e disse que usava a cozinha como "válvula de escape". Wanessa ainda relatou sofrer "terror psicológico" no programa e desabafou que gostaria de ser "planta".

Big Fone tocou

O primeiro Big Fone da edição foi atendido por Marcus, que, logo de cara, precisou indicar três brothers ao paredão. Ele hesitou por alguns instantes, mas por fim, escolheu Juninho, Pitel e Luigi.

Novo alvo

MC Bin Laden, o líder da semana, expressou incômodos após o Big Fone e declarou que agora Marcus é o seu novo alvo na casa. Ele citou o brother em diversas conversas durante a madrugada. "Não tem mais troca, vai virar meu alvo também", afirmou.

Mais reclamações sobre Davi

A noite foi, mais uma vez, marcada por reclamações sobre o Davi. Os brothers combinaram de votar no brother e, em determinado momento, Wanessa comentou: "Se isso for me fazer ir embora, paciência, mas o que eu vi, para mim, não volta atrás (sic)".
Isabelle resolveu aconselhar o motorista de aplicativo. "O que é convivência se torna inconveniência. Eu percebo que você é um pouco impulsivo, te reconheço assim porque eu também sou. Só que a gente tem que se colocar no lugar do outro - não tem que sofrer no lugar do outro - para a gente não ser inconveniente. E em algum momento, talvez, você possa ser", disse a Sister.

Medo do paredão e 'válvula de escape'

Davi demonstrou ter medo de enfrentar o paredão de novo, desta vez por conta da briga dos participantes sobre a comida do reality. Em conversa com Leidy Elin, o motorista de aplicativo contou que ele enxerga a cozinha como "válvula de escape".

'Terror psicológico'

Em conversa com Alane, Beatriz e Yasmin, Wanessa Camargo começou a falar sobre seus "embates" no jogo. Em determinado momento, Yasmin declarou ter medo de ser "planta" e a cantora disse que preferiria estar mais "escondida" no programa. "Eu adoraria estar 'planta' nesse momento para não estar vivendo esse terror psicológico que eu estou vivendo", afirmou.

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