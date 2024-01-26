MC Bin Laden é o novo líder do 'BBB 24' e põe Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho 'Na Mira'

O novo líder da semana no programa 'Big Brother Brasil 24' foi definido na quinta-feira, 25. MC Bin Laden foi o vencedor da prova depois de ter mais acertos em perguntas do quiz realizado. Os escolhidos da vez para o "Na Mira do Líder" foram Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. Um dos quatro será indicado ao paredão no domingo, 28.
O funkeiro fez as indicações afirmando que não iria ficar se justificando.
Com perguntas relacionadas a memória, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden foram os três que inicialmente mais acertaram e empataram com quatro respostas corretas. No entanto, MC Bin Laden desempatou e ganhou a disputa, sendo o primeiro a ter cinco acertos.
Com a vitória, Bin também ganhou R$ 80 mil reais em compras na Electrolux.
VIP
A primeira missão do novo líder foi definir quem iria para o VIP com ele durante a semana. As pessoas que o funkeiro escolheu para dividir as regalias foram: Lucas, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.
Na Xepa restaram Davi, Isabelle, Alane, Beatriz, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius, Matteus, Yasmin, Wanessa, Pitel e Juninho.
Big Fone e Paredão Quádruplo A formação do paredão no domingo será quádrupla, porém antes que ela ocorra o Big Fone tocará. Segundo anúncio da produção do programa, o telefone tocará nesta sexta-feira, 26, e o participante que atender, além de ficar imune deverá indicar três pessoas ao paredão.
Além do indicado pelo Líder e do mais votado pela casa, os três emparedados pelo Big Fone terão o poder de Contragolpe e, em consenso, vão indicar mais um brother.
Também haverá a primeira Prova Bate-Volta para a definição do Paredão Quádruplo.
Segundo o apresentador, Tadeu Schmidt, esse será o último Paredão para "ficar".
Após a eliminação que ocorre na terça-feira, 30, todos os votos do público será para eliminar.