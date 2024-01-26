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BBB 24

MC Bin Laden é o novo líder do 'BBB 24' e põe Isabelle, Davi, Wanessa e Rodriguinho 'Na Mira'

Um dos quatro deverá, obrigatoriamente, ser um dos escolhidos para o próximo paredão que será formado neste domingo, 28, e será quádruplo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 08:33

Como líder da semana, MC Bin Laden definiu quem estará 'Na Mira do Líder' na próxima formação de paredão que ocorre neste domingo, 28.
Como líder da semana, MC Bin Laden definiu quem estará 'Na Mira do Líder' na próxima formação de paredão que ocorre neste domingo, 28. Crédito: Reprodução de Vidéo/Rede Globo
O novo líder da semana no programa 'Big Brother Brasil 24' foi definido na quinta-feira, 25. MC Bin Laden foi o vencedor da prova depois de ter mais acertos em perguntas do quiz realizado. Os escolhidos da vez para o "Na Mira do Líder" foram Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. Um dos quatro será indicado ao paredão no domingo, 28.
O funkeiro fez as indicações afirmando que não iria ficar se justificando.
Com perguntas relacionadas a memória, Leidy Elin, Lucas e MC Bin Laden foram os três que inicialmente mais acertaram e empataram com quatro respostas corretas. No entanto, MC Bin Laden desempatou e ganhou a disputa, sendo o primeiro a ter cinco acertos.
Com a vitória, Bin também ganhou R$ 80 mil reais em compras na Electrolux.
VIP
A primeira missão do novo líder foi definir quem iria para o VIP com ele durante a semana. As pessoas que o funkeiro escolheu para dividir as regalias foram: Lucas, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Deniziane, Leidy Elin e Raquele.
Na Xepa restaram Davi, Isabelle, Alane, Beatriz, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius, Matteus, Yasmin, Wanessa, Pitel e Juninho.
Big Fone e Paredão Quádruplo A formação do paredão no domingo será quádrupla, porém antes que ela ocorra o Big Fone tocará. Segundo anúncio da produção do programa, o telefone tocará nesta sexta-feira, 26, e o participante que atender, além de ficar imune deverá indicar três pessoas ao paredão.
Além do indicado pelo Líder e do mais votado pela casa, os três emparedados pelo Big Fone terão o poder de Contragolpe e, em consenso, vão indicar mais um brother.
Também haverá a primeira Prova Bate-Volta para a definição do Paredão Quádruplo.
Segundo o apresentador, Tadeu Schmidt, esse será o último Paredão para "ficar".
Após a eliminação que ocorre na terça-feira, 30, todos os votos do público será para eliminar.

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