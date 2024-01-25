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BBB 24: Tati Machado confirma que Big Fone tocará em breve: "Vai ser provocativo"

Boninho também fez post enigmático e gerou expectativa nos fãs do reality; apresentadora disse que ainda não sabe quando o telefone vai tocar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 13:08

O Big Fone é um ícone de todas as temporadas do 'Big Brother Brasil'
O Big Fone é um ícone de todas as temporadas do 'Big Brother Brasil' Crédito: Victor Pollak/Globo/Divulgação
Está chegando o momento de o Big Fone estrear na edição 24 do Big Brother Brasil. Pelo menos, foi o que confirmou a apresentadora Tati Machado durante o programa Encontro desta quinta-feira, 25 de janeiro.
“Gente, é isso mesmo, o Big Fone deve tocar em breve. Ainda não sabemos nem o dia? Não sabemos. Sabemos horário. Não sabemos. Tudo que sabemos é que vai ser provocativo”, disse ela.
Thelma Assis, vencedora do BBB 20 e convidada do Encontro, também lembrou que nesta quinta o reality tem Prova do Líder e estipulou que o Big Fone pode colocar alguém no Paredão.
Na quarta-feira, 24, Boninho já havia dado uma pista aos espectadores. O diretor do reality fez um vídeo questionando se a web tinha visto o Big Fone. “E parece que o Big Fone vai mostrar a sua cara nesta edição!!! E vai começar fazendo um strike! E aí? O que vai ser?”, questionou.
Bastou isso para começarem a especulação nos comentários da postagem. “Toca pra quem atender ir para o paredão e escolher alguém para ir junto”, sugeriu um. “Quem atender, vai estar eliminado!”, disse outro.

EXPECTATIVA

A postagem gerou expectativa nos seguidores. Até uma postagem que Boninho fez posteriormente, sem relação com o programa - o diretor aparece tocando Nem Luxo, Nem Lixo, de Rita Lee - deixou alguns ansiosos. “Boninho, vai dormir! Cada publicação eu penso que é o Big Fone”, brincou uma seguidora.

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