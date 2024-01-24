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Polêmica!

BBB 24: Juninho foi responsável por 'surto' de Vanessa Lopes, aponta web

Internautas repercutem vídeo em que participantes conversam sobre posição de quadros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 15:18

Juninho plantou uma sementinha na cabeça de Vanessa Lopes, dizem internautas
Juninho plantou uma sementinha na cabeça de Vanessa Lopes, dizem internautas Crédito: Reprodução
A edição do BBB 24 exibiu uma conversa entre Juninho e Vanessa Lopes que ocorreu na última semana, dias antes da tiktoker desistir do reality show.
Na gravação, os dois estão sentados lado a lado e o motoboy diz achar que a posição dos quadros com foto dos olhos dos participantes tenta passar uma mensagem. "Presta atenção nisso", afirmou, enquanto a ex-sister observava boquiaberta.
Nas redes, o VT repercutiu entre internautas. "Maior plot twist da edição foi o Juninho ter plantado a semente na cabeça da Vanessa Lopes. Isso aqui parece cena pós-créditos que explica a origem do vilão", escreveu o perfil que se identifica como Alexandre.
"Socorro, foi o Juninho que fez a Vanessa pirar", comentou a página Vai Desmaiar. Antes de desistir, a participante conspirava sobre supostas mensagens colocadas na casa. Ela chegou também a comentar que os confinados eram atores contratados pela edição.

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