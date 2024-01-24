BBB 24: Juninho foi responsável por 'surto' de Vanessa Lopes, aponta web

Juninho plantou uma sementinha na cabeça de Vanessa Lopes, dizem internautas Crédito: Reprodução

A edição do BBB 24 exibiu uma conversa entre Juninho e Vanessa Lopes que ocorreu na última semana, dias antes da tiktoker desistir do reality show.

Na gravação, os dois estão sentados lado a lado e o motoboy diz achar que a posição dos quadros com foto dos olhos dos participantes tenta passar uma mensagem. "Presta atenção nisso", afirmou, enquanto a ex-sister observava boquiaberta.

Nas redes, o VT repercutiu entre internautas. "Maior plot twist da edição foi o Juninho ter plantado a semente na cabeça da Vanessa Lopes. Isso aqui parece cena pós-créditos que explica a origem do vilão", escreveu o perfil que se identifica como Alexandre.

"Socorro, foi o Juninho que fez a Vanessa pirar", comentou a página Vai Desmaiar. Antes de desistir, a participante conspirava sobre supostas mensagens colocadas na casa. Ela chegou também a comentar que os confinados eram atores contratados pela edição.

SOCORRO FOI O JUNINHO QUE FEZ A VANESSA PIRAR KKKKKKK pic.twitter.com/Rw8kBYDBLx — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 24, 2024