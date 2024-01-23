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Tensão na casa

BBB 24: Yasmin Brunet sugere desistir do reality show

"Não sei mais quanto tempo vou aguentar", disse modelo a Wanessa Camargo na madrugada desta terça (23)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 18:18

Yasmin Brunet no
Yasmin Brunet no "BBB 24": artista cogitou desistir do programa na madrugada de terça (23) Crédito: Reprodução
Yasmin Brunet, participante do BBB 24, sugeriu que pensa em desistir do reality show. Na madrugada desta terça-feira, 23, após o Sincerão, dinâmica que coloca os emparedados para discutirem as relações na casa, ela desabafou com Wanessa Camargo sobre o programa e lamentou por ter que se explicar por algo que, para ela, "é óbvio". 
"Não vou falar mais nada para ninguém, vou ser a planta que querem que eu seja. Vou ser a planta mais planta que já teve aqui. Melhor dormir mesmo", disse a modelo.
Yasmin sente que precisa fazer um personagem para estar no BBB. "Você não pode demonstrar suas fragilidades. Se você demonstrar que é humana, que você se apegou as pessoas em pouco tempo e não quer que ninguém saia, e não quer votar nas pessoas, seu lado humano é usado contra você", completou.
Depois, a modelo voltou a desabafar e cogitou a desistência do reality. "Eu não sei se vou aguentar, real. Não sei se estou a fim de aguentar", finalizou.

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