BBB 24: Vinicius sente vontade de bater em Davi no reality e Rodriguinho apoia

Vinicius Rodrigues fala para amigos sobre vontade de bater em Davi Crédito: Reprodução

Vinicius, 29, ignorou o espírito paralímpico no BBB 24 para manifestar o desejo de agredir Davi, 21. A afirmação do paratleta aconteceu depois da segunda dinâmica do sincerão, durante a madrugada desta terça-feira (23).

"Vontade de socar um porradão na cara dele, mano", disse Vinicius ao grupo formado por MC Bin Laden, 30, Lucas Henrique, 29, Lucas Luigi, 28, e Rodriguinho, 45. Este último, inclusive, ameaçou Davi – para outras pessoas da casa – por mais de uma vez, nesta edição.

Lucas Henrique e Bin Laden pediram para o amigo Vinicius não falar esse tipo de coisa, não adiantou. "Mas da vontade. Ninguém, nem minha mãe grita comigo daquele jeito", continuou. Lucas reforçou que perder a esportiva não agrega em nada.

Lucas afirmou na rodinha que Davi falou sobre camarotes não merecerem o prêmio e estranha o brother não lembrar disso. "Ah, meu irmão, vocês são muito bonzinhos. Que não lembra? Dou uma pézada no peito dele", disse Rodriguinho. O MC repreendeu a fala do pagodeiro.

Vinicius disse que deu vontade de agredir Davi na conversa do quarto. Rodriguinho diz que eles são muito bonzinhos, que se fosse com ele, já teria agredido #BBB24 pic.twitter.com/zBDixRrWjV — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 23, 2024

Davi e Vinicius tiveram poucos embates diretos no reality. Mesmo assim, o emparedado queria provocar Davi durante o sincerão desta segunda (22). Essa estratégia foi sugerida pelo seu grupo e assim ele fez.

Na dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt, 49, perguntou para o paratleta quem deveria estar no paredão no lugar dele. Vinicius apontou Davi.

Um dos motivos para o ataque do camarote foi a interpretação equivocada que Lucas Henrique e MC Bin Laden tiveram de uma conversa com Davi na festa da Ludmilla, no dia 14 de janeiro.

SEM MERECIMENTO

A dupla afirma ter escutado do próprio Davi que os camarotes não mereciam ganhar o BBB 24. Davi diz não lembrar de ter dito isso, fato. O motorista de aplicativo falou, na verdade, que prefere alguém humilde como campeão do reality, sem diferenciar camarotes e pipocas.

davi não falou CAMAROTE, falou quem precisa do prêmio. inclusive falou que bin tava nessa galera se ele precisa também pic.twitter.com/s5E8lQHlFm — alys (@alysvillalba) January 22, 2024

Davi, incomodado por Vinicius querer ver ele no paredão por conta de uma informação errada, chamou o paratleta para conversar. Eles foram a sós no quarto e o motorista falou para Vinicius que o achava falso, em voz alta.

Isto porque os dois estavam conversando normalmente durante o dia antes da dinâmica, depois que Davi explicou para todos os camarotes que a história de rejeitar camarotes não existiu.

Durante o bate-papo, Vinicius perdeu a chance de dizer que queria bater em Davi para o próprio brother. Ele preferiu desabafar sua vontade com os amigos.

Ao saberem da versão de Vinicius, seus aliados classificaram a forma de conversar de Davi como agressiva. Mas não usaram o mesmo adjetivo para falar das ameaças de Rodriguinho ou dos desejos do colega.

Wanessa Camargo, 41, namorada de Dado Dolabella, 43, chegou a dizer para o motorista de aplicativo que o comportamento dele gera gatilhos nela.