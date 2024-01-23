BBB 24: Vinicius sente vontade de bater em Davi no reality e Rodriguinho apoia

Vinicius, 29, ignorou o espírito paralímpico no BBB 24 para manifestar o desejo de agredir Davi, 21. A afirmação do paratleta aconteceu depois da segunda dinâmica do sincerão, durante a madrugada desta terça-feira (23).
"Vontade de socar um porradão na cara dele, mano", disse Vinicius ao grupo formado por MC Bin Laden, 30, Lucas Henrique, 29, Lucas Luigi, 28, e Rodriguinho, 45. Este último, inclusive, ameaçou Davi – para outras pessoas da casa – por mais de uma vez, nesta edição.
Lucas Henrique e Bin Laden pediram para o amigo Vinicius não falar esse tipo de coisa, não adiantou. "Mas da vontade. Ninguém, nem minha mãe grita comigo daquele jeito", continuou. Lucas reforçou que perder a esportiva não agrega em nada.
Lucas afirmou na rodinha que Davi falou sobre camarotes não merecerem o prêmio e estranha o brother não lembrar disso. "Ah, meu irmão, vocês são muito bonzinhos. Que não lembra? Dou uma pézada no peito dele", disse Rodriguinho. O MC repreendeu a fala do pagodeiro.
Davi e Vinicius tiveram poucos embates diretos no reality. Mesmo assim, o emparedado queria provocar Davi durante o sincerão desta segunda (22). Essa estratégia foi sugerida pelo seu grupo e assim ele fez.
Na dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt, 49, perguntou para o paratleta quem deveria estar no paredão no lugar dele. Vinicius apontou Davi.
Um dos motivos para o ataque do camarote foi a interpretação equivocada que Lucas Henrique e MC Bin Laden tiveram de uma conversa com Davi na festa da Ludmilla, no dia 14 de janeiro.
SEM MERECIMENTO
A dupla afirma ter escutado do próprio Davi que os camarotes não mereciam ganhar o BBB 24. Davi diz não lembrar de ter dito isso, fato. O motorista de aplicativo falou, na verdade, que prefere alguém humilde como campeão do reality, sem diferenciar camarotes e pipocas.
Davi, incomodado por Vinicius querer ver ele no paredão por conta de uma informação errada, chamou o paratleta para conversar. Eles foram a sós no quarto e o motorista falou para Vinicius que o achava falso, em voz alta.
Isto porque os dois estavam conversando normalmente durante o dia antes da dinâmica, depois que Davi explicou para todos os camarotes que a história de rejeitar camarotes não existiu.
Durante o bate-papo, Vinicius perdeu a chance de dizer que queria bater em Davi para o próprio brother. Ele preferiu desabafar sua vontade com os amigos.
Ao saberem da versão de Vinicius, seus aliados classificaram a forma de conversar de Davi como agressiva. Mas não usaram o mesmo adjetivo para falar das ameaças de Rodriguinho ou dos desejos do colega.
Wanessa Camargo, 41, namorada de Dado Dolabella, 43, chegou a dizer para o motorista de aplicativo que o comportamento dele gera gatilhos nela.
Vale lembrar. No começo do programa Davi não sabia quem eram, ou o que faziam, parte do grupo dos camarotes formados por Yasmin Brunet, 35, Wanessa Camargo, Vanessa Lopes, 22, Rodriguinho, Vinicius e MC Bin Laden.