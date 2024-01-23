BBB 24: Yasmin promete a Rodriguinho 'arregaçar o macho' que falou de seu corpo; veja vídeo

Yasmin Brunet disse para Rodriguinho, nesta segunda-feira, 22, que pretende "arregaçar o macho" que falou de seu corpo no BBB 24. O que a modelo não sabe é que foi justamente o cantor que comentou sobre sua aparência.
Na área externa da casa, o artista introduziu o assunto ao alegar que não lembrava o que foi dito: "É que eu não participei, sabe?". Então, ela respondeu: "Se ninguém quer repetir [o que foi dito] é porque foi bizarro. É porque não quer se comprometer. O mínimo que pode fazer, depois de falar, é aguentar a tora do negócio que falou", respondeu Yasmin.
Em seguida, a sister garantiu que ficaria revoltada se descobrisse que foi alguém que ela esteve próxima. "Cara, se eles falaram alguma coisa escrot* da gente, e acabou que fiquei do lado de um deles, vou ficar muito brava. Vou metralhar, vou arregaçar, vou arrombar o cara lá fora, te juro", prometeu.
Rodriguinho, então, suavizou: "Vai nada, cara. Vai sair e não vai querer nem lembrar disso". "Você não me conhece", frisou Yasmin. No último dia 13, na sua primeira liderança, o cantor foi criticado nas redes sociais após criticar o corpo da modelo.
"Eu acho ela bem bonita, sim. Ela já foi melhor, mas está bonita ainda (...) A bunda dela, deixa eu ficar calado (...) Você percebe que ela está mais velha e ela largou mão aqui. Hoje, ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse. Posteriormente, a modelo descobriu que alguns brothers comentaram sobre seu corpo, mas nunca soube o teor da conversa e nem quem foi a pessoa.