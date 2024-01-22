Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 24: Wanessa Camargo diz que Zilu tentou limitar contato da filha com Dado Dolabella
Famosos

BBB 24: Wanessa Camargo diz que Zilu tentou limitar contato da filha com Dado Dolabella

Cantora ainda revelou que sente vontade de ter filhos com o ator; empresária ainda não comentou sobre o caso, que teria acontecido na primeira vez em que os dois se relacionaram
Agência Estado

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 13:17

Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Instagram/@dadodolabella
A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao comentar sobre uma tentativa de Zilu Godói em limitar o seu contato com o ator Dado Dolabella durante o namoro dos dois. O caso teria acontecido na primeira vez em que os eles se relacionaram, no início dos anos 2000, quando a artista tinha entre 18 e 19 anos.
A revelação foi feita durante uma conversa no Big Brother Brasil 24. O Estadão entrou em contato com Zilu para que a empresária comente o assunto, mas ainda obteve retorno até a pubicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Segundo a cantora, a mãe tomou a atitude após perceber que Wanessa e Dado ficavam conversando até de madrugada. Na ocasião, a artista tinha que acordar cedo para focar em compromissos da carreira.
"De repente, meu celular [pifou], não conseguia falar com ninguém", relatou. "Eu comecei a mexer nele. Quando eu olhei, [...] ela colocou um papel entre a bateria e o celular. Na época, você conseguia fazer isso. [...] Eu falei: 'Não acredito, mãe'".
No reality, Wanessa também comentou que ela e o ator pensam em ter filhos juntos. "Eu estou em um relacionamento novo, a gente não tem filhos. Tenho vontade, mas a gente ainda não sabe se vai ter", afirmou a cantora.
O primeiro envolvimento do casal aconteceu nos anos 2000 e ganhou popularidade após o ator participar de diversos clipes da artista, como em Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa. Eles surpreenderam os fãs ao anunciarem o término em 2002, mas voltaram a se relacionar 20 anos depois.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Wanessa Camargo Dado Dolabella Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados