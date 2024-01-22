Amaury Lorenzo e Diego Martins, de Terra e Paixão, se beijam em festa; veja vídeo

Amaury Lorenzo e Diego Martins, de Terra e Paixão, se beijam em festa Crédito: Reprodução/X

Será que está rolando na realidade? Após sucesso com os personagens Kelvin e Ramiro em "Terra e Paixão" (Globo), os atores Diego Martins e Amaury Lorenzo se beijaram para valer numa festa na qual Martins se apresentava como drag queen, no Rio.

"Me dá um beijo. Acabou o contrato e estamos desempregados", disse Lorenzo, antes de ambos mostrarem a sintonia na frente de todos os presentes com um beijão de novela.

Amaury está solteiro. Após rumores de que teria sido traído por Lorenzo, o diretor Sérgio Lobato usou as redes sociais para falar sobre o fim do relacionamento com o ator. Ele explicou que o intérprete de Ramiro foi fiel durante os seis anos juntos e independente financeiramente.

"Não posso ficar conivente com tudo o que se tem falado. Mas o Amaury Lorenzo sempre foi independente economicamente. Além disso, ele é generoso, digno de confiança e fiel", começou Lobato no desabafo feito nos stories do Instagram na madrugada deste domingo (21).