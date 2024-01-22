Nizam chora no Mais Você e comenta falas sobre corpo de Yasmin: "Errar para aprender"

Nizam chora no Mais Você e comenta falas sobre corpo de Yasmin Crédito: Reprodução/Rede Globo

Nizam foi eliminado do BBB 24 no domingo, 21. No Mais Você, com Ana Maria Braga, ele comentou os motivos e a repercussão de sua eliminação do reality. Nas redes sociais, o ex-brother foi muito criticado por alguns posicionamentos na casa, como quando comentou do corpo de Yasmin Brunet.

No quarto do líder, Nizam questionou a opinião de Rodriguinho, Lucas Pizane e Vinicius sobre o corpo de Yasmin Brunet. Em seguida, ele disse que o corpo da modelo era “estranho”. No Mais Você, o executivo avaliou seu comportamento.

Nizam sobre a fala do corpo de Yasmin Brunet após a saída do #BBB24: "Ridículo. Infantil. Infelizmente pra aprender a gente tem que errar" #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/NsoSkMihCn — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 22, 2024

“[Meu comportamento foi] Ridículo, infantil. Tenho uma irmã mulher, uma mãe e uma sobrinha. Imagina se falassem isso delas. Infelizmente, para aprender, a gente tem que errar. Estou feliz que saí nesse momento e consigo olhar para esse erro antes de ser algo muito pior. Consigo olhar, entender e me reconstruir”, comentou Nizam.

O executivo ainda disse que “cresceu com bullying” ao seu redor. “Sou de família árabe. A gente tem que se desconstruir e, às vezes, não é de uma hora para outra. Demora, é um processo longo e demoroso que precisa ser feito, não tem jeito”.

Ana Maria Braga também criticou as atitudes de Nizam na casa. “Você foi infeliz em comentar sobre o corpo da Yasmin. As mulheres lutam para ter um lugar de destaque e você diminui isso”, disse ela.

POLÊMICA COM VANESSA LOPES

Outra polêmica aconteceu quando Nizam criticou Vanessa Lopes no quarto do líder. Na ocasião, ele disse que ela só conversava se olhando no espelho. O executivo negou as falas para a influenciadora, afirmando que só comentou de seu trabalho na internet.

Nizam reflete sobre a treta envolvendo a Vanessa Lopes e a Alane que chegou a ficar nervosa e acabou desmaiando: "Eu reagi de maneira totalmente errada. Fui infeliz nas minhas palavras" #BBB24 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/myAJkubKuR — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 22, 2024

A situação com Vanessa acabou envolvendo Alane — a tiktoker achou que foi ela quem a criticou primeiro. A jovem do Pará ficou nervosa com a situação e desmaiou nos braços de Nizam. Depois, ele recebeu críticas na web por dizer que ela foi imatura.

“Se arrependimento matasse... Infelizmente, não posso mudar o que passou, mas posso mudar daqui para frente e aprender com meu erro. Agi de um jeito totalmente errado, fui infeliz nas minhas palavras e ações. (...) Acho que pensei mais em mim do que em outra pessoa, fui egoísta”.

A saída de Nizam tem sido muito comentada nas redes sociais. Isso porque a entrevista com o executivo no Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, viralizou. Hanna Lins, a irmã dele, criticou a apresentadora ao vivo após a atriz questionar as atitudes do ex-brother na casa.