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BBB 24: Wanessa Camargo diz que tem vontade de ter filho com Dado Dolabella

Cantora afirma que a questão de estar com mais de 40 anos de idade pesa na sua decisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 08:14

A cantora e participante do BBB24 Wanessa Camargo
A cantora e participante do BBB24 Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/TV Globo
Wanessa Camargo voltou a falar do seu relacionamento com Dado Dolabella no BBB 24. Em conversa com Michel Nogueira e Yasmin Brunet na tarde deste domingo (21), ela contou que cogita ter um filho com o ator e cantor. Wanessa já é mãe de dois meninos, de 12 e 9 anos, frutos de seu casamento com o empresário Marcos Buaiz.
Tudo começou quando o professor de Geografia revelou que é filho temporão e quando nasceu a sua mãe tinha 43 anos. Wanessa, que tem 41 anos, comentou: "É, pode acontecer comigo".
Michel perguntou se a cantora ela tinha vontade de ter mais um herdeiro. "É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.
A cantora deu a entender que a sua questão de ter ou não filho é por causa da idade e diz que um bebê exige muito da mãe fisicamente. Ela relembrou que chegou a chorar de cansaço após dar à luz aos dois meninos. "Com 40 anos é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê...", ponderou. Yasmin Brunet quis saber se a amiga teria filho se tivesse com 30 e poucos anos. Wanessa respondeu: "Total".

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