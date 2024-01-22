BBB 24: Wanessa Camargo diz que tem vontade de ter filho com Dado Dolabella

A cantora e participante do BBB24 Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/TV Globo

Wanessa Camargo voltou a falar do seu relacionamento com Dado Dolabella no BBB 24. Em conversa com Michel Nogueira e Yasmin Brunet na tarde deste domingo (21), ela contou que cogita ter um filho com o ator e cantor. Wanessa já é mãe de dois meninos, de 12 e 9 anos, frutos de seu casamento com o empresário Marcos Buaiz.

Tudo começou quando o professor de Geografia revelou que é filho temporão e quando nasceu a sua mãe tinha 43 anos. Wanessa, que tem 41 anos, comentou: "É, pode acontecer comigo".

Michel perguntou se a cantora ela tinha vontade de ter mais um herdeiro. "É, porque eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.