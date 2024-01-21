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Saúde

Lázaro Ramos é diagnosticado com estafa após passar mal em Salvador

Protagonista da novela 'Elas Por Elas, ator teve uma crise com fortes dores pelo corpo chegando a desmaiar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 19:14

RIO DE JANEIRO - Após dois dias internado no hospital Mater Dei, em Salvador, Lázaro Ramos recebeu alta neste domingo (21). O ator passou mal em sua casa na capital baiana e foi levado às pressas para a unidade e os médicos diagnosticaram uma estafa e ficará de repouso total por uma semana.
Protagonista da novela 'Elas Por Elas, Lázaro teve uma crise com fortes dores pelo corpo chegando a desmaiar. Socorrido pela mulher, Taís Araújo, foi atendido por uma equipe e depois de vários exames clínicos, os médicos concluíram que se tratava de um esgotamento mental.
Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura
Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A assessoria do ator confirmou a internação e o diagnóstico ao F5. "Após análise clínica concluiu-se que Lázaro Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, ele ficará de repouso durante a próxima semana", diz o comunicado.
No último dia 8, Taís Araújo foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda. Após passar por um procedimento, a atriz teve alta dois dias depois.

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