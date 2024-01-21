Lázaro Ramos é diagnosticado com estafa após passar mal em Salvador

RIO DE JANEIRO - Após dois dias internado no hospital Mater Dei, em Salvador, Lázaro Ramos recebeu alta neste domingo (21). O ator passou mal em sua casa na capital baiana e foi levado às pressas para a unidade e os médicos diagnosticaram uma estafa e ficará de repouso total por uma semana.

Protagonista da novela 'Elas Por Elas, Lázaro teve uma crise com fortes dores pelo corpo chegando a desmaiar. Socorrido pela mulher, Taís Araújo, foi atendido por uma equipe e depois de vários exames clínicos, os médicos concluíram que se tratava de um esgotamento mental.

Lázaro Ramos revela apelido inusitado de Wagner Moura Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

A assessoria do ator confirmou a internação e o diagnóstico ao F5. "Após análise clínica concluiu-se que Lázaro Ramos estava com estafa. Seguindo orientações médicas, ele ficará de repouso durante a próxima semana", diz o comunicado.