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Estreia

Record terá primeira atriz trans da história de sua dramaturgia; saiba quem é

É a primeira vez que uma atriz trans participa de uma produção que será exibida pela Record, que costuma ser mais fechada em relação a diversidade de seu elenco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 14:42

Mafe Vieira
Mafe Vieira está em produção da Record Crédito: Reprodução @atriz_mafe
Pela primeira vez em sua história, a Record terá uma atriz transsexual como parte do elenco de uma produção de dramaturgia. Trata-se da atriz Mafe Vieira, que está em começo de trajetória na televisão.
Mafe está no elenco de "Até Onde Ela Vai", série feita inicialmente para estrear neste ano no streaming Univer Video, plataforma para produções feitas pela Igreja Universal do Reino de Deus. Desde o ano passado, a congregação de Edir Macedo produz a dramaturgia bíblica da Record.
A Record deverá mostrar a produção ainda em 2024. A série começou a ser gravada em dezembro e tem produção técnica da Seriella Productions. Ao todo, serão 10 episódios exibidos.
Na série, Mafe fará um papel importante na trama, e que falará sobre representatividade. É a primeira vez que uma atriz trans participa de uma produção que será exibida pela Record, que costuma ser mais fechada em relação a diversidade de seu elenco.
Em 2011, na novela "Vidas em Jogo", um de seus maiores sucessos, havia a personagem Augusta, uma mulher que escondia do filho que era transsexual. Mas o papel foi interpretado pela atriz Denise Del Vecchio.
"Até Onde Ela Vai" é escrita por Raphaela Castro e dirigida por Felipe Cunha, ambos envolvidos na produção da série "Reis". Os papéis principais da produção são de Louise Clós e Marcéu Pierrotti, conhecidos por participarem de tramas bíblicas da emissora.

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