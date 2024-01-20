Maria Paula diz que cansou de dizer 'não' para a Playboy: 'Exploração péssima'

Maria Paula recusou convite da revista Playboy para posar nua Crédito: Reprodução @mariapaula_brasil

Maria Paula tem algo em comum com Malu Mader, Carolina Ferraz e Helena Ranaldi, além do talento para a atuação. A ex-integrante do "Casseta & Planeta", assim como essas e outras atrizes, recusou convite da revista Playboy para posar nua.

E não foi um só, garante. "Recebi várias propostas de grana pesada", contou, em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda. "Eu falava: não preciso disso, sou formada em Psicologia. Era proposta de grana para comprar um apartamento. Eu disse: vou juntar e comprar um apartamento. Juntei e comprei. E comprei uma fazenda na Chapada. Fiz tudo o que eu queria, sem precisar posar nua".

Maria Paula, 53, disse não ser contra a nudez, pelo contrário. "Meu problema é não gostar da exploração", contou. "Sempre fui uma libertária. O nome do meu livro é 'Liberdade crônica'. O que mais gostava era ir para a cachoeira e ficar pelada, ir para a praia de nudismo. Nunca tive problema nenhum com nudismo".