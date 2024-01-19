Isis Valverde posta foto do filho brincando com primogênito de Marcus Buaiz

Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde

Parece que a relação entre os filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz está firme. Através dos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto, nesta quinta-feira (18), do filho Rael, de 5 anos, jogando com José Marcus, de 12 anos, filho do empresário e fruto do relacionamento com Wanessa Camargo.

A foto publicada mostra os pequenos jogando videogame de uma forma inusitada. Rael, filho de Isis, aparece sentado nas costas do filho do capixaba. O momento descontraído revela mais um passo na relação da atriz com o empresário - que está passando mais tempo com as crianças enquanto Wanessa está confinada no BBB 24.

Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde

A fofura nas redes sociais não parou por aí. Isis ainda compartilhou outra foto com Rael, José Marcus e João Francisco, o caçula de Buaiz, abraçados. Na legenda, a atriz escreveu: “The Boys [Os Garotos]”.

Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde

NO BBB 24

A filha de Zezé Di Camargo disse que sua relação com Marcus Buaiz anda em uma ótima fase. "Ele entendeu [a separação depois], mas está ótimo, feliz. Vai casar primeiro do que eu", disse, em tom de brincadeira.