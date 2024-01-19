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Tudo em família

Isis Valverde posta foto do filho brincando com primogênito de Marcus Buaiz

Atriz da Rede Globo compartilhou nesta quinta-feira (18) momentos 'fofos' dos pequenos em suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 17:59

Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos
Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde
Parece que a relação entre os filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz está firme. Através dos stories do Instagram, a atriz compartilhou uma foto, nesta quinta-feira (18), do filho Rael, de 5 anos, jogando com José Marcus, de 12 anos, filho do empresário e fruto do relacionamento com Wanessa Camargo.
A foto publicada mostra os pequenos jogando videogame de uma forma inusitada. Rael, filho de Isis, aparece sentado nas costas do filho do capixaba. O momento descontraído revela mais um passo na relação da atriz com o empresário - que está passando mais tempo com as crianças enquanto Wanessa está confinada no BBB 24.
Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos
Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde
A fofura nas redes sociais não parou por aí. Isis ainda compartilhou outra foto com Rael, José Marcus e João Francisco, o caçula de Buaiz, abraçados. Na legenda, a atriz escreveu: “The Boys [Os Garotos]”.
Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos
Filhos de Isis Valverde e Marcus Buaiz juntos Crédito: Reprodução/Instagram/@isisvalverde

NO BBB 24

Wanessa Camargo se sente cada vez mais à vontade no reality e, aos poucos, vai contando alguns detalhes sobre a sua vida fora do confinamento. Na última semana, a cantora citou o ex-marido pela primeira vez em conversa com Isabelle Nogueira.
A filha de Zezé Di Camargo disse que sua relação com Marcus Buaiz anda em uma ótima fase. "Ele entendeu [a separação depois], mas está ótimo, feliz. Vai casar primeiro do que eu", disse, em tom de brincadeira.
Na sequência ela elogiou a namorado do ex, Isis Valverde, mas sem citar o nome da famosa. "A menina é super gente boa, as crianças estão adorando ela. Está tudo perfeito, estão tudo tão legal", suspirou a sister.

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