Wanessa Camargo diz que ficou endividada por entrar no BBB 24: "Tive que cancelar show"

Wanessa Camargo afirmou que ficou endividada após entrar no BBB24 Crédito: Rede Globo

Wanessa Camargo revelou, no Big Brother Brasil 2024, que está endividada. Durante conversa com Beatriz, a cantora disse que fez empréstimos e teve que cancelar shows para entrar no reality.

Quando soube da situação, Beatriz brincou com Wanessa. “Se a filha de Zezé [Di Camargo] está endividada...”, disse ela. A cantora logo explicou sua situação. “Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Tive que cancelar show, minha renda é de show”, respondeu.

Beatriz: “Eu deixei tanta dívida pra trás”

Wanessa Camargo: “Tá todo mundo individado”

Beatriz: “Fia, se você que é filha do zezé tá endividada” 😂 #BBB24 pic.twitter.com/5X498btEs8 — Realitys Vip #BBB24 (@RealitysVip) January 13, 2024