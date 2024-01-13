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Problemas financeiros

Wanessa Camargo diz que ficou endividada por entrar no BBB 24: "Tive que cancelar show"

Cantora, ex-mulher de Marcus Buaiz, ainda revelou que fez empréstimos e Beatriz brincou: ‘Se a filha de Zezé Di Camargo está endividada...’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 14:27

Imagem Edicase Brasil
Wanessa Camargo afirmou que ficou endividada após entrar no BBB24 Crédito: Rede Globo
Wanessa Camargo revelou, no Big Brother Brasil 2024, que está endividada. Durante conversa com Beatriz, a cantora disse que fez empréstimos e teve que cancelar shows para entrar no reality.
Quando soube da situação, Beatriz brincou com Wanessa. “Se a filha de Zezé [Di Camargo] está endividada...”, disse ela. A cantora logo explicou sua situação. “Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Tive que cancelar show, minha renda é de show”, respondeu.
Em seguida, Wanessa falou sobre os empréstimos que fez. “Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado para lá e para cá. E os shows que eu cancelei, tive que pagar multa”, completou.

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