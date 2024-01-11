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BBB 24

Wanessa conta que Marcus Buaiz vai casar e elogia Isis Valverde: 'Super gente boa'

Cantora diz que filhos adoram a atriz e relação com Marcus Buaiz agora está tranquila. "Estamos ótimos'; assista ao vídeo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 10:04

Wanessa Camargo se sente cada vez mais à vontade no BBB 24 e, aos poucos, ela vai contando alguns detalhes sobre a sua vida fora do confinamento. Nesta quarta-feira (10), a cantora citou o ex-marido Marcus Buaiz pela primeira vez em conversa com Isabelle Nogueira.
A filha mais velha de Zezé Di Camargo se separou do empresário em maio de 2022. Em outubro do mesmo ano, ela assumiu o namoro com Dado Dolabella, com quem teve um relacionamento há 20 anos. Os rumores de que o ex-casal tinha retomado o romance começaram em julho.
Em conversa com amazonense, Wanessa disse que sua relação com Buaiz anda em uma fase ótima. "Ele entendeu [a separação depois], mas está ótimo, feliz. Vai casar primeiro do que eu", disse.
Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram
Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram Crédito: Instagram@isisvalverde
Na sequência ela ainda elogiou a namorado do ex Isis Valverde, mas sem citar o nome da famosa. "A menina é super gente boa, as crianças estão adorando ela. Está tudo perfeito, estão tudo tão legal", suspirou a sister.
Wanessa e Buaiz foram casados por 17 anos. Juntos eles são pais de José Marcus, de 12 anos, e Francisco, 9. Enquanto a cantora participa do BBB, os meninos estão morando com o pai e Isis Valverde.

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