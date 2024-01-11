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BBB 24

Luana Piovani critica a popularidade de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

A atriz ainda debochou do casal. "Geral achando o casal 'fofo', né?", escreveu a apresentadora, que colocou um emoji de vômito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 08:08

Luana Piovani, de 47 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para comentar sobre o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella. A atriz criticou a popularidade em alta do casal após a entrada da cantora no BBB 24 e debochou da dupla. "Geral achando o casal 'fofo', né?", escreveu a apresentadora ainda colocando um emoji de vômito.
A atriz compartilhou uma publicação em que mencionava ter apanhado do ator e que estranhava as pessoas aprovarem a relação do cantor e ator com a filha mais velha de Zezé Di Camargo. "Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?", dizia a publicação postada por Luana.
Luana Piovani critica a popularidade de Wanessa Camargo e Dado Dolabella
Luana Piovani critica a popularidade de Wanessa Camargo e Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram
Mais cedo, a apresentadora compartilhou um vídeo interpretado como indireta pelos internautas. ""Se está ruim para você, imagina para quem está com meu ex (risos). E está achando que encontrou o presente de Deus (risos). Eu conto ou vocês contam?", dizia o vídeo repostado por Luana, que no mês passado tinha criticado famosos que fazem publicidade para jogos de azar:
Dado e Luana viveram um um relacionamento entre 2006 e 2008. O ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em 2013 pela Lei Maria da Penha, mas a sentença foi anulada porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que não houve violência doméstica. No ano seguinte, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por violência doméstica, mas a pena não foi cumprida porque na época da decisão, a sentença já havia prescrito.
Em entrevista ao podcast Acessíveis Cast, de Titi Müller e Marimoon, a artista revelou que viveu o período mais difícil de sua vida após ter sofrido a agressão. "Fui agredida numa época em que não tinha rede social, não tinha hashtag, não tinha close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Fui espezinhada pela mídia e pelas pessoas", contou. "Só tive o apoio dos amigos mais próximos e da minha família. As pessoas faziam chacota do que eu tinha vivido", lamentou.

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