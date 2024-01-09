Famosos

Jojo Todynho celebra nova silhueta cinco meses após bariátrica

Cantora gravou um stories contando quanto está pesando atualmente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:18

Jojo Todynho celebra nova silhueta cinco meses após bariátrica
Jojo Todynho celebra nova silhueta cinco meses após bariátrica Crédito: Reprodução/Instagram
Cinco meses após realizar cirurgia bariátrica, Jojo Todynho voltou a se pesar e celebrou o resultado do procedimento.
A cantora gravou um stories contando quanto está pesando atualmente. "Olha, hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de fazer minha pesagem, 100 (kg), tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem", comemora.
Jojo ainda listou os procedimentos necessários após a bariátrica. "Vim fazer o meu soro. Tem que fazer reposição de soro, tem que fazer reposição de ferro, tem que fazer (reposição de) aminoácido, tem que treinar, tem que se tratar, 'vambora'. Tem que ter acompanhamento nutricional, com endócrino e com seu cardiologista", aponta.
No entanto, a cantora não conseguiu marcar sua consulta com a cardiologista, mas diz não estar preocupada, porque sabe que está bem. "Estou ótima, coração só batendo de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade", falou Jojo, por fim.

