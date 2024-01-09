Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024 Crédito: Monique Janutt

Zé Neto e Cristiano tem um carinho tão grande pelos fãs capixabas que pode pintar uma novidade neste ano. Após o show no último sábado (6), no P12 Guarapari, a dupla revelou que, por ser sempre tão bem recebida no Espírito Santo, tem vontade de gravar um DVD em terras capixabas.

"Todas as vezes que tocamos, em todos os repertórios do Zé Neto e Cristiano, o pessoal canta todas as nossas músicas sem medir esforços. Se fôssemos cantar todas as nossas músicas que o pessoal gosta e conhece a gente ia a noite toda. Tivemos que fazer um show curto, mas a gente só tem a agradecer a todos os capixabas. O Espírito Santo é um estado que a gente tem vontade de gravar um DVD aqui. Quem sabe não seja em 2024", contou Zé Neto.

A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Monique Janutt

Já Cristiano disse que está animado com este início de ano e que 2024 promete para a dupla. "Temos novos projetos e sonhos a serem concretizados neste ano, que está só começando e tem muita coisa boa", afirmou.

Essa não é a única novidade de uma dupla sertaneja em terras capixabas em 2024. Jorge e Mateus estiveram no ES na última sexta-feira (5) e aproveitaram a oportunidade para anunciar uma música nova em fevereiro.

Jorge e Mateus durante apresentação em Guarapari Crédito: Monique Janutt