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Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024

Durante show em Guarapari, a dupla revelou que, por ser sempre tão bem recebida no Espírito Santo, tem vontade de gravar um DVD em terras capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:16

Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024
Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024 Crédito: Monique Janutt
Zé Neto e Cristiano tem um carinho tão grande pelos fãs capixabas que pode pintar uma novidade neste ano. Após o show no último sábado (6), no P12 Guarapari, a dupla revelou que, por ser sempre tão bem recebida no Espírito Santo, tem vontade de gravar um DVD em terras capixabas.
"Todas as vezes que tocamos, em todos os repertórios do Zé Neto e Cristiano, o pessoal canta todas as nossas músicas sem medir esforços. Se fôssemos cantar todas as nossas músicas que o pessoal gosta e conhece a gente ia a noite toda. Tivemos que fazer um show curto, mas a gente só tem a agradecer a todos os capixabas. O Espírito Santo é um estado que a gente tem vontade de gravar um DVD aqui. Quem sabe não seja em 2024", contou Zé Neto.
Zé Neto e Cristiano não descartam gravar DVD no ES em 2024
A dupla Zé Neto e Cristiano  Crédito: Monique Janutt
Já Cristiano disse que está animado com este início de ano e que 2024 promete para a dupla. "Temos novos projetos e sonhos a serem concretizados neste ano, que está só começando e tem muita coisa boa", afirmou.
Essa não é a única novidade de uma dupla sertaneja em terras capixabas em 2024. Jorge e Mateus estiveram no ES na última sexta-feira (5) e aproveitaram a oportunidade para anunciar uma música nova em fevereiro.
Jorge e Mateus em Guarapari
Jorge e Mateus durante apresentação em Guarapari Crédito: Monique Janutt
"A gente está muito feliz e entende que o público vem para curtir mesmo o show. O pessoal fica na praia o dia todo e depois vem a noite para curtir a música. Hoje tinha muito capixaba. Temos música nova em fevereiro e um álbum novo neste ano ainda", revelou o sertanejo.

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