Capixaba Raqueli Cardozo é escolhida pela casa e entra no BBB 24

Raqueli Cardozo agora faz parte do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram

Agora é oficial: tem capixaba no BBB 24. Após votação do público e da casa na noite desta segunda-feira (8), Raqueli Cardozo faz parte do grupo de 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. Todos em busca de um só objetivo: o prêmio milionário.

Na votação do público, Isabelle e Davi foram os escolhidos para entrar no Big Brother Brasil. Depois, os 18 integrantes da casa estiveram em uma dinâmica e tiveram a oportunidade de selecionar outros seis participantes. Raqueli respondeu à seguinte pergunta: "Qual seu maior sonho e como você se imagina no futuro?"

"Meu maior sonho é isso aqui que vocês estão vendo, está na minha cara. No meu futuro eu me vejo milionária. Me escolham. Elenco maravilhoso, só falta eu!", respondeu a capixaba, que no fim da dinâmica acabou selecionada.