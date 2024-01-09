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ES no BBB

Capixaba Raqueli Cardozo é escolhida pela casa e entra no BBB 24

A moradora de Aracruz foi uma das pessoas selecionadas pelos participantes da casa durante uma dinâmica para entrar no Big Brother Brasil
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 23:09

Raqueli Cardozo, capixaba no BBB 24
Raqueli Cardozo agora faz parte do BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram
Agora é oficial: tem capixaba no BBB 24. Após votação do público e da casa na noite desta segunda-feira (8), Raqueli Cardozo faz parte do grupo de 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. Todos em busca de um só objetivo: o prêmio milionário.
Na votação do público, Isabelle e Davi foram os escolhidos para entrar no Big Brother Brasil. Depois, os 18 integrantes da casa estiveram em uma dinâmica e tiveram a oportunidade de selecionar outros seis participantes. Raqueli respondeu à seguinte pergunta: "Qual seu maior sonho e como você se imagina no futuro?"
"Meu maior sonho é isso aqui que vocês estão vendo, está na minha cara. No meu futuro eu me vejo milionária. Me escolham. Elenco maravilhoso, só falta eu!", respondeu a capixaba, que no fim da dinâmica acabou selecionada.
Moradora de Aracruz, a estudante de Engenharia Mecânica de 22 anos foi anunciada durante o Fantástico (7) e concorreu a vagas na casa, ao lado de 6 mulheres e 7 homens. 
É quarta vez que Raqueli se inscreve no Big Brother Brasil. Ela virou doceira quando precisou ajudar em casa, com o pai internado e doente. Hoje faz doces e açaí, em um delivery com o noivo, Carlos Eduardo.

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