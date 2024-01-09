Capixaba Raqueli Cardozo é escolhida pela casa e entra no BBB 24

Agora é oficial: tem capixaba no BBB 24. Após votação do público e da casa na noite desta segunda-feira (8), Raqueli Cardozo faz parte do grupo de 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. Todos em busca de um só objetivo: o prêmio milionário.
Na votação do público, Isabelle e Davi foram os escolhidos para entrar no Big Brother Brasil. Depois, os 18 integrantes da casa estiveram em uma dinâmica e tiveram a oportunidade de selecionar outros seis participantes. Raqueli respondeu à seguinte pergunta: "Qual seu maior sonho e como você se imagina no futuro?"
"Meu maior sonho é isso aqui que vocês estão vendo, está na minha cara. No meu futuro eu me vejo milionária. Me escolham. Elenco maravilhoso, só falta eu!", respondeu a capixaba, que no fim da dinâmica acabou selecionada.
Moradora de Aracruz, a estudante de Engenharia Mecânica de 22 anos foi anunciada durante o Fantástico (7) e concorreu a vagas na casa, ao lado de 6 mulheres e 7 homens.
É quarta vez que Raqueli se inscreve no Big Brother Brasil. Ela virou doceira quando precisou ajudar em casa, com o pai internado e doente. Hoje faz doces e açaí, em um delivery com o noivo, Carlos Eduardo.