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Ida de MC Bin Laden ao 'BBB 24' deixa formatura da USP sem atração

Produtora disse estar em contato com os contratantes e a equipe da faculdade para substituí-lo por outro artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 18:04

MC Bin Laden está no BBB 24
MC Bin Laden está no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram/@mcbinladen
MC Bin Laden, 30, foi o primeiro participante do camarote do BBB 24 confirmado nesta sexta-feira (5). Sua ida ao reality show pode não ter sido uma grande novidade para alguns, já que ele era um dos nomes especulados na internet, mas os formandos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) foram surpreendidos com a notícia.
Isso porque MC Bin Laden era a atração da formatura dos alunos, que acontecerá no dia 24 de fevereiro. O F5 conversou com formandos, que disseram que o show do artista havia sido confirmado no segundo semestre de 2023.
Agora, os alunos aguardam para descobrir qual atração irá substituir MC Bin Laden.
A GR6, produtora do artista, também foi pega de surpresa, segundo a assessoria da empresa. Os únicos que sabiam da ida de MC Bin Laden ao reality eram a assessora e o produtor direto dele.
"Como é de conhecimento de todos, os participantes do programa precisam manter sigilo absoluto sobre a participação, já estamos em contato com os contratantes e a equipe da faculdade para realizar a substituição do artista por outra atração", disse a GR6 em nota.
A produtora também disse que "mantém um excelente relacionamento com seus contratantes" e que já está "buscando a melhor resolução para que seja realizada uma festa linda aos formandos".
O F5 questionou a GR6 sobre se há algum tipo de multa a ser paga por MC Bin Laden pelo cancelamento da participação, mas a produtora não respondeu. Disse apenas que os contratantes "são nossos parceiros há muito tempo".
A reportagem também entrou em contato com a Kap Formaturas, empresa que está organizando o evento da ECA-USP, mas não obteve resposta até o momento de publicação deste texto.
Ao Estadão, a Kap disse nesta sexta-feira (5) que o contrato com MC Bin Laden já tinha sido assinado e que parte do cachê havia sido pago, mas que mantém uma boa relação com a GR6 e que acredita que a questão será resolvida da melhor maneira.

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