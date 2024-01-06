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BBB 24: Vanessa Lopes e Yasmin Brunet tiveram desentendimento antes do reality; entenda

Sisters foram confirmadas no camarote desta edição e internautas repercutiram memes sobre a primeira rivalidade na casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 15:36

Vanessa Lopes e Yasmin Brunet estão no BBB 24
Vanessa Lopes e Yasmin Brunet estão no BBB 24 Crédito: Globo
O anúncio de duas participantes do camarote do Big Brother Brasil 24 chamou atenção dos internautas na noite desta sexta-feira, 5. Yasmin Brunet e Vanessa lopes foram confirmadas no elenco deste ano, mas as duas passaram por um desentendimento antes do reality, em 2022.
Por isso, usuários passaram a especular que elas poderiam protagonizar as primeiras discussões da casa e fizeram memes sobre como seria o encontro das sisters no confinamento. A "treta" envolve ainda Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin.

O que aconteceu?

A modelo e o surfista anunciaram separação em janeiro de 2022, após dois anos de relacionamento. Pouco tempo depois, Vanessa foi vista aos beijos com Gabriel em imagens que circularam nas redes sociais.
Logo, a tiktoker foi apontada como novo affair do surfista pela imprensa, o que incomodou a modelo. Yasmin deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais em meio as fotos que vazaram, mas nunca falou sobre o assunto nas redes.
Porém, Vanessa chegou a se pronunciar sobre o caso em entrevista ao jornalista Léo Dias. "Não bloqueei e nem deixei de seguir ninguém porque não vejo necessidade disso, sabe? Não tenho raiva de ninguém e só quero ficar de fora de brigas. Eu só realmente quero deixar isso para lá mesmo", disse.
A influenciadora garantiu que: "sou muito tranquila, odeio brigas e prefiro ficar na minha mesmo. [...] Talvez [ela] me bloqueou, não sei. Mas tá tudo bem". Posteriormente, ela voltou a comentar o assunto no podcast PodDarPrado, no ano passado.
Ela confirmou que beijou Medina e negou que Yasmin tivesse mandado alguma mensagem para ela. Após o caso voltar à tona, com o anúncio das duas no BBB 24, internautas repercutiram memes sobre a primeira possível rivalidade na casa.

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