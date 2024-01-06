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Estreia dia 08

Wanessa Camargo, do BBB 24, já foi casada com Marcus Buaiz e não sabe cozinhar

Ela foi casada por 17 anos com o empresário capixaba.  A cantora reatou namoro com Dado Dolabella após mais de 20 anos separados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 22:39

Wanessa Camargo
Wanessa Camargo está no BBB 24 Crédito: Reprodução @bbb
A cantora Wanessa Camargo está confirmada no BBB 24, que começa no próximo dia 08 de janeiro. Ela foi casada por 17 anos com o empresário capixaba Marcos Buaiz. A cerimônia contou com 700 convidados e 48 padrinhos.
De acordo com o gshow, Wanessa pediu para a mãe, Zilu Camargo, passar uma temporada no Brasil para cuidar de seus filhos, enquanto ela estiver no confinamento. O site também contou que ela  não sabe cozinhar: “Sou uma ótima organizadora e sou muito boa limpando a casa”. A cantora reatou o namoro com Dado Dolabella após mais de 20 anos separados.
No vídeo de apresentação a cantora disse que aprendeu cedo a lidar com críticas e comparações: “Na vivência fui me preparando e criando casca”. Ela revelou que gosta de se desafiar e fazer coisas diferentes; diz que adora participar de jogos, competições e trabalhar em equipe.
Mãe de dois filhos, destaca que valoriza bastante a relação com a família: “É meu chão, minha base, meu tudo”, declara ela, que embora esteja namorando, também aprecia seus momentos sozinha. Nas tarefas de casa, conta que sabe lavar uma louça como ninguém e que organização é seu forte.
Wanessa é natural de Goiânia, Goiás, onde teve uma infância simples e feliz junto aos pais, irmãos, avós, primos e tios. Ainda criança, mudou-se para São Paulo com parte da família e, na capital, lembra-se de acompanhar a mãe no trabalho de sacoleira e de acordar à noite com o pai compondo. Seguiu os trilhos musicais de Zezé Di Camargo e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística. “O maior prêmio para quem canta é saber que sua música marcou uma geração e está no coração das pessoas".

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