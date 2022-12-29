Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo no aniversário dela

Dado Dolabella e Wanessa Camargo: declaração para a amada no dia do aniversário Crédito: Reprodução @Dadodolabella

O ator Dado Dolabella fez uma declaração de amor no aniversário de 40 anos de Wanessa Camargo. Nesta quinta-feira (29), o ator escreveu uma declaração para a cantora: 'Agradeço ao destino por trazer você de volta'.

"Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, pra quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima, praticamente PHD em psicanálise, detetive investigadora profissional com habilidades intergalácticas, dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos, agora também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui… ", escreveu o ator.

O ator ainda escreveu: "O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Agradeço ao destino por trazer você de volta. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo".

A primeira vez que os dois foram vistos juntos novamente, foi durante um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em julho deste ano.