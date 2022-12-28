Pedro Scooby revela que filha Aurora precisou fazer 2 cirurgias após nascimento

Pedro Scooby revelou que sua filha com Cintia Dicker, Aurora, precisou passar por duas cirurgias. A bebê nasceu na terça-feira, 27.

Nas redes sociais, Pedro Scooby postou fotos do nascimento da filha com Cintia Dicker Crédito: Reprodução/Instagram

Horas após o nascimento, o surfista compartilhou alguns stories para falar sobre o estado de saúde da bebê. Sem dar mais detalhes, Pedro disse: "A Aurora passou por uma cirurgia quando nasceu, e hoje ela passou por outra. Está sendo um momento delicado na minha vida."

E acrescentou: "Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo."