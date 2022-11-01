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Pedro Scooby ignora ligação e Luana Piovani manda recado pelo Instagram

"Vou deixar esse recado aqui porque não quis me atender", disse Piovani nos stories
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 12:53

Luana Piovani, ex-mulher do novo participante do BBB 22, Pedro Scooby, diz que não vai comentar sobre o reality show
Luana Piovani, ex-mulher do surfista Pedro Scooby Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Luana Piovani decidiu chamar atenção de Pedro Scooby pelo Instagram na segunda-feira, 31, pois, de acordo com a atriz, ele ficou bravo quando foi cobrado de "algumas responsabilidades" com o filho que está em Portugal com o pai.
"Vou deixar esse recado aqui porque não quis me atender... Você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades. Tem que dar o remédio da anemia do Dom todos os dias, tá? Não adianta trazer do Brasil e deixar em casa", disse Luana pelos stories.
Os pais são separados e essa não é a primeira vez que os fãs acompanham as confusões pelas redes sociais. Atualmente o surfista é casado com a modelo Cíntia Dicker, que espera o primeiro filho de Pedro. Com Luana, ele tem Dom, Bem e Liz.
"Antes que você me venha com esse papo de paizinho chefe, dando jantarzinho pros seus filhos, sabe quantas vezes você já me interrompeu dando jantar, dando banho e eu sempre te atendi porque me preocupei com a sua preocupação? Um bilhão de vezes... Então, você trata de ser fofo comigo, porque eu sou muito fofa com você, ate você merecer, claro", completou a atriz.

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