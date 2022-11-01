Lula e Janja recebem Milton Nascimento em hotel em São Paulo

Lula e Janja recebem Milton Nascimento em São Paulo Crédito: Reprodução/Twitter/@ricardostuckert

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, a socióloga Janja, receberam nesta segunda-feira (31) em um hotel na região da Avenida Paulista, em São Paulo, o cantor e compositor Milton Nascimento.

Conhecido como "Bituca", o artista, que votou no petista nas eleições presidenciais, está hospedado no hotel que foi utilizado hoje por Lula para reuniões com aliados e com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Tive a alegria de encontrar o talento @MiltonBituca neste dia tão especial. Muito obrigado por sua voz e carinho. Grande abraço!



?: @ricardostuckert pic.twitter.com/ervNPCnBDQ — Lula 13 (@LulaOficial) November 1, 2022

Nas redes sociais, Janja disse ter se emocionado com o encontro. "Exaustos de felicidade, nosso dia começou às 9 horas e só terminou agora há pouco com essa surpresa maravilhosa. Meu coração não aguentou, chorei feito criança. Milton, você é amor que transborda", escreveu a socióloga.