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Lula e Janja recebem Milton Nascimento em hotel em São Paulo

Nas redes sociais, Janja disse ter se emocionado com o encontro. "Exaustos de felicidade, nosso dia começou às 9 horas e só terminou agora há pouco com essa surpresa maravilhosa", postou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 10:19

Lula e Janja recebem Milton Nascimento em São Paulo
Lula e Janja recebem Milton Nascimento em São Paulo Crédito: Reprodução/Twitter/@ricardostuckert
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, a socióloga Janja, receberam nesta segunda-feira (31) em um hotel na região da Avenida Paulista, em São Paulo, o cantor e compositor Milton Nascimento.
Conhecido como "Bituca", o artista, que votou no petista nas eleições presidenciais, está hospedado no hotel que foi utilizado hoje por Lula para reuniões com aliados e com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.
Nas redes sociais, Janja disse ter se emocionado com o encontro. "Exaustos de felicidade, nosso dia começou às 9 horas e só terminou agora há pouco com essa surpresa maravilhosa. Meu coração não aguentou, chorei feito criança. Milton, você é amor que transborda", escreveu a socióloga.

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