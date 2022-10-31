De Xuxa a Zé Neto: famosos reagem à vitória de Lula nas eleições 2022

Xuxa comemorou a vitória de Lula nas eleições 2022 e Zé Neto lamentou a derrota de Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

O resultado das eleições 2022 deu o que falar nas redes sociais. A vitória de Lula (PT) gerou diversos posts de famosos, tanto que apoiaram a campanha quanto os que eram contra. Enquanto uns comemoravam a terceira conquista do petista, outros não gostaram e deixaram seus comentários.

"O Brasil não está mais lascado", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor, no Twitter. No Instagram, ele gravou vídeos chorando.

"Está dando certo. Está dando certo para a educação, para a ciência, para o respeito. Quatro anos atrás eu chorava tanto de tristeza, porque o presidente eleito, com uma fala extremamente homofóbica, desrespeitosa, chegou a dizer que é melhor ter um filho bandido que um filho gay e todo mundo que é da comunidade sabe o quanto é difícil esse processo de aceitação, aceitar quem você é. E quando esse homem foi eleito há quatro anos, foi uma facada no meu coração, porque eu comecei a me questionar se as pessoas realmente acreditavam nisso, que crime eu cometi, se era tão errado amar assim. Mas graças a Deus, hoje, o Brasil está votando pelo amor, está votando pelo respeito", disse nos stories.

No Instagram, Xuxa postou um vídeo dançando e cantando, comemorando a vitória de Lula.

Enquanto isso, Pabllo Vittar foi direta: "Muito feliz, meu Deus".

A cantora Ludmilla já está marcando o after da posse: "O Brasil sorrindo de novo. Estamos juntos, meu presidente. O after da posse é por minha conta", escreveu.

"Lula parabéns, agora é trabalhar por todos. Pensar em todos. Aos que perderam tantos amigos e familiares pela política, agora é seguir em paz e lembrando que a voz do povo sempre será a voz de Deus!", publicou Carlinhos Maia.

Hoje é um dia feliz!!! Lula parabéns, agora é trabalhar por todos. Pensar em todos❤️. Aos que perderam tantos amigos e familiares pela política, agora é seguir em paz e lembrando que a voz do povo sempre será a voz de Deus! — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) October 30, 2022

Anitta fez um textão sobre acolhimento. "Se o amor venceu agora é hora de colocar esse amor em prática. Colocar a democracia em prática. Acolher e respeitar o vizinho que votou diferente, compreender e respeitar a pessoa que votou igual a você mas discorda em algumas coisas. Só assim a gente nunca mais vive o pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra", escreveu a Poderosa.

"Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional", completou.

Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Gilberto Gil, que foi ministro de Lula anteriormente, falou do que espera do petista neste mandato. "Acabamos de ter uma grande vitória da democracia brasileira! Que os próximos anos sejam de reconstrução do país e de retorno das políticas públicas que priorizam os mais necessitados, a cultura e o meio ambiente", publicou

Acabamos de ter uma grande vitória da democracia brasileira! Que os próximos anos sejam de reconstrução do país e de retorno das políticas públicas que priorizam os mais necessitados, a cultura e o meio ambiente. #EquipeGil pic.twitter.com/p3I0HKdqPN — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 30, 2022

Maisa, Bruno Gagliasso, Fátima Bernardes, Matheus Nachtergaele, Taís Araújo, Lázaro Ramos, Felipe Neto e o jornalista Manoel Soares também comemoraram a vitória de Lula.

Até artistas internacionais parabenizaram o Brasil. Leonardo DiCaprio comentou a vitória de Lula. "O resultado da eleição brasileira nos dá uma oportunidade de mudar o curso da história, não só para o Brasil e para a Amazônia, mas para o mundo."

A banda de rock norte-americana Garbage parabenizou o Brasil em sua conta oficial do Twitter. Enquanto isso, o ex-RBD Alfonso Herrera postou uma foto com Lula e se despediu de Bolsonaro.

Também tiveram os famosos que lamentaram a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas com posts de luto, como o caso do cantor Latino, que publicou uma bandeira em preto e branco com a palavra luto e a frase "no meu país o crime compensa". "Sem palavras", complementou.

"Vejam bem, eu não estou triste porque Bolsonaro perdeu mas porque Lula ganhou", afirmou. "Já sabemos como o ladrão governa, mas dessa vez pode ser ainda pior. Bora impeachar (sic) o cramulhão e seus asseclas. Antes que o estrago seja ainda maior", escreveu Roger Moreira, do Ultraje a Rigor.

Vejam bem, eu não estou triste porque Bolsonaro perdeu mas porque Lula ganhou. Já sabemos como o ladrão governa, mas dessa vez pode ser ainda pior. Bora impeachar o cramulhão e seus asseclas. Antes que o estrago seja ainda maior. https://t.co/3tpuxBTQq9 — Roger Rocha Moreira (@roxmo) October 30, 2022

"Gente, sei que tem muita gente triste. Eu também não estou dos mais felizes, porque, infelizmente, o presidente que a gente apoiava e que a gente acreditava que seria o melhor para o Brasil perdeu e agora o Lula está aí de novo. Agora, não adianta a gente chorar, porque vivemos em um país democrático, então vamos respeitar a democracia e rezar para Deus olhar por nós e tomara que o Lula faça um bom governo, né? Que não faça como fez nos mandatos anteriores", disse o sertanejo Zé Neto em vídeo nos stories.

Mara Maravilha compartilhou uma imagem de Dilma, que sofreu um impeachment em 2016, para fazer um paralelo com o pleito deste ano. "Estavam com saudades de mim? Voltei! É sobre isso!", disse a apresentadora, ainda chamando o retorno da Lava Jato.

Karina Bacchi fez um discurso em tom religioso, dizendo que continua em oração pelo país. "Continuarei em oração por nossa nação e por cada um de nós. Minha parte foi feita e será feita a cada dia, minha escolha sempre será por valores que edificam. Deus acima de tudo. Nossa luta continua com convicção naquilo que cremos. O futuro depende também de cada um de nós. Nada foi em vão. Quem permanece crendo no Senhor, jamais será desamparado. Há paz dentro daqueles que seguem com Jesus. Seguimos orando de joelhos, com fé e esperança, perseverando e caminhando de pé!".

Antonia Fontenelle fez alguns stories comentando a derrota de Bolsonaro. "Estou há dois anos dizendo que o pau ia torar e torou", disse ela em um post. Na sequência, ela postou um vídeo recebendo uma massagem e diz: "Gente, agora não tem o que fazer, agora é mantra dos 7 chakras".

"No momento difícil devemos levantar nossa cabeça, nos unir e nos fortalecer. Não espere de mim luto, choro, muito menos fraqueza, podem ter certeza que aprendo um pouco mais a cada dia e estou aqui porque vcs e o @jairmessiasbolsonaro confiaram em mim. Da minha parte não faltará comprometimento com nossas pautas e principalmente muito trabalho. Triste? SIM, MUITO. Derrotado? JAMAIS! Preciso de vcs. O nosso líder precisa mais ainda da gente fortalecido, vamos?", escreveu Tiago Gagliasso, deputado estadual eleito no Rio.