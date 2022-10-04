Veja os famosos que perderam seguidores por revelar posicionamento nas eleições

Boca Rosa, Virgínia e Carlinhos Maia sofreram ataques nas redes sociais por conta do posicionamento político Crédito: Reprodução/Instagram/@bianca/@virginia/@carlinhosmaia

As eleições do último domingo (2) e a cobrança dos fãs e internautas provocaram uma onda de posicionamentos políticos por parte dos famosos. Entretanto, o engajamento político gerou não só elogios. Alguns receberam ataques e chegaram a perder muitos seguidores.

BIANCA ANDRADE

Entre as celebridades que receberam "unfollows" está a empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, que perdeu 200 mil seguidores no Instagram durante o fim de semana. Tudo aconteceu após a empresária e ex-BBB publicar uma foto de biquíni usando uma blusa vermelha escrita “Picanha, cerveja e Lula 2022”.

"Podem ir!!! Bom que eu faço festa de 18M de novo, mas dessa vez, com pessoas empáticas e de qualidade que defendem as mesmas causas que eu", disse a empresária nos stories do Instagram. E foi dito e feito. Dois dias depois, Boca Rosa recuperou os números, voltando para a marca dos 18 milhões de seguidores.

VIRGÍNIA FONSECA

Outra famosa que sofreu nas redes sociais foi a influenciadora digital Virgínia Fonseca, que publicou um story, no Instagram, afirmando que as pessoas precisam votar levando em conta a "própria realidade” e não a do outro. "E hoje é dia de eleição! Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor pro nosso Brasil. Não se deixe levar pela realidade do outro! Pensa na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso. Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia", escreveu.

A influenciadora Virgínia dividiu opiniões nas redes sociais por conta de um storie sobre as eleições Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia

A legenda da esposa do cantor Zé Felipe dividiu opiniões. Pense com a realidade do outro sim, porque o governo não é só pra você que é rico e não é afetado com o preço alto”, disse um perfil. “No próximo turno lembre-se de votar pensando nos outros. A Virgínia é rica, você não”, escreveu outro.

A Virgínia postou “não adianta pensar com a realidade do outro pense com a sua realidade”



Pense com a realidade do outro SIM, pq o governo não é só pra vc que é rico e não é afetado com o preço alto, escolas públicas, saúde pública, então pense sim no outro na hora de votar! — Luciana Raíssa ✨ (@LucianaRaissa_) October 2, 2022

no próximo turno lembre-se de votar pensando nos outros.

a virgínia é rica, vc não. — 1️⃣3️⃣?? (@rafafersants) October 3, 2022

Após a polêmica, Virgínia voltou para o Instagram para explicar seu posicionamento. "Quando eu disse 'vote de acordo com a sua realidade, seus princípios e seus valores', é o seguinte: ninguém pensa igual. Eu penso de um jeito, meu vizinho do lado pensa de outro jeito, meu vizinho da frente pensa de outro jeito", ressaltou.

CARLINHOS MAIA

O influenciador Carlinhos Maia foi outro famoso que teve queda no número de seguidores nas redes sociais. Ao longo do primeiro turno das eleições, o humorista comentou sobre a perda de 200 mil seguidores por conta do posicionamento político.

"200 mil pessoas deixaram de me seguir… Fico triste, mas aliviado ao mesmo tempo. Que fique quem goste de mim além da minha opinião política", lamentou o Carlinhos nas redes sociais.

200 mil pessoas deixaram de me seguir… Fico triste mas aliviado ao mesmo tempo, que fique quem goste de mim além da minha opinião política. — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) October 3, 2022