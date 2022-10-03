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Ironia

Rafinha Bastos ironiza foto de vestido usado por Wanessa Camargo: "Comprei"

Cantora postou uma foto usando um vestido vermelho no sábado (1°) e humorista fez brincadeira lembrando do processo que perdeu para Wanessa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 16:22

Rafinha Bastos diz que 'comprou' vestido usado por Wanessa Camargo
Rafinha Bastos diz que 'comprou' vestido usado por Wanessa Camargo Crédito: Leonardo Soares/Greg Salibian/Folhapress
O humorista Rafinha Bastos fez uma publicação ironizando um vestido vermelho usado pela cantora numa foto publicada no Twitter no último sábado (1º), pré-eleições. Bastos retuitou a postagem e escreveu: “Eu que comprei”. O comentário fez referência ao processo movido pela cantora em 2011 após o humorista fazer uma piada sobre a gravidez da cantora.
Durante o programa "CQC" em 2011, Rafinha Bastos disse que "comeria ela e o bebê'. Na época, Wanessa estava grávida do primeiro filho José Marcus, com o ex-marido Marcus Buaiz. 
A fala resultou num processo movido por Wanessa e Marcus na época, considerando a piada como "um abuso". O humorista foi condenado a pagar R$ 150 mil para Wanessa, Marcus e o filho do casal.

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