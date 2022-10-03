Rafinha Bastos ironiza foto de vestido usado por Wanessa Camargo: "Comprei"

Rafinha Bastos diz que 'comprou' vestido usado por Wanessa Camargo Crédito: Leonardo Soares/Greg Salibian/Folhapress

O humorista Rafinha Bastos fez uma publicação ironizando um vestido vermelho usado pela cantora numa foto publicada no Twitter no último sábado (1º), pré-eleições. Bastos retuitou a postagem e escreveu: “Eu que comprei”. O comentário fez referência ao processo movido pela cantora em 2011 após o humorista fazer uma piada sobre a gravidez da cantora.

Durante o programa "CQC" em 2011, Rafinha Bastos disse que "comeria ela e o bebê'. Na época, Wanessa estava grávida do primeiro filho José Marcus, com o ex-marido Marcus Buaiz.