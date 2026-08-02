Eduardo Leite anuncia fim da união estável com o médico capixaba Thalis Bolzan

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou o fim do relacionamento com o médico capixaba Thalis Bolzan, com quem mantinha uma união estável desde 2024. O casal estava junto desde 2020 e tornou o namoro público no ano seguinte.





Leite confirmou a separação e afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo. "É verdade que eu e o Thalis decidimos, de forma madura e em comum acordo, seguir caminhos diferentes", disse em entrevista ao Zero Hora. Segundo o jornal, os dois estão separados há cerca de um mês, e Bolzan já deixou o Palácio Piratini, residência oficial do governador, onde morava desde a formalização da união estável.





Leite ainda pediu discrição sobre a vida pessoal do ex-casal. "Foi uma decisão construída com muito diálogo, respeito e carinho pela história que vivemos juntos. Seguimos preservando o afeto e a admiração um pelo outro", declarou.