Eduardo Leite comemora 1 ano de namoro com capixaba Thalis Bolzan

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está comemorando um ano de namoro com o capixaba Thalis Bolzan. A informação foi dada ao podcast No Flow, quando o político respondeu a pergunta se era bissexual ou namoraria hoje com uma mulher.
"Não sou bi, sou gay. Não ficaria com uma mulher porque estou comprometido e apaixonado. Aliás, estamos comemorando um ano de namoro", afirmou Eduardo.
No papo, o governador revelou que recebeu muitas críticas, em especial da comunidade LGBTQIA+, depois de falar abertamente sobre sua sexualidade numa entrevista com Pedro Bial em julho. Inclusive, Thalis teria sido vítima de alguns ataques.
"Falar publicamente sobre isso toca a vida das pessoas, me senti acolhido e pude oferecer acolhimento também. Recebi mensagens de gente que ficou mais à vontade para falar sobre o assunto com sua própria família. Mas recebi críticas de gente me cobrando erguer uma bandeira. Mandaram também mensagens para o meu namorado. 'Estão te pagando quanto para você inventar que é namorado dele', foi uma delas", disse durante o podcast.
A pergunta veio porque Eduardo falou que namorou uma mulher durante quatro anos e que teve seu primeiro relacionamento com outro homem aos 25 anos. Na sequência, ele falou sobre a cobrança de uma pauta LGBTQIA+ em seu governo.
"Acredito que nem todo gay precisa ser ativista. Não devo ignorar os temas, claro. Evidente que devem combater o preconceito, evidente que devem fazer enfrentamento desses temas. Mas não necessariamente será a causa da vida da pessoa. É bom e importante que existam os ativistas. Disseram que eu não teria agenda LGBT no governo. Não é absolutamente verdade. A agenda está e estará presente, mas não é uma agenda do LGBT, é uma agenda da igualdade", disse o governador no podcast No Flow.