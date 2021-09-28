Eduardo Leite comemora 1 ano de namoro com capixaba Thalis Bolzan

Eduardo Leite com o namorado, Thalis Bolzan Crédito: Reprodução/Instagram

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está comemorando um ano de namoro com o capixaba Thalis Bolzan. A informação foi dada ao podcast No Flow, quando o político respondeu a pergunta se era bissexual ou namoraria hoje com uma mulher.

"Não sou bi, sou gay. Não ficaria com uma mulher porque estou comprometido e apaixonado. Aliás, estamos comemorando um ano de namoro", afirmou Eduardo.

No papo, o governador revelou que recebeu muitas críticas, em especial da comunidade LGBTQIA+, depois de falar abertamente sobre sua sexualidade numa entrevista com Pedro Bial em julho. Inclusive, Thalis teria sido vítima de alguns ataques.

"Falar publicamente sobre isso toca a vida das pessoas, me senti acolhido e pude oferecer acolhimento também. Recebi mensagens de gente que ficou mais à vontade para falar sobre o assunto com sua própria família. Mas recebi críticas de gente me cobrando erguer uma bandeira. Mandaram também mensagens para o meu namorado. 'Estão te pagando quanto para você inventar que é namorado dele', foi uma delas", disse durante o podcast.

A pergunta veio porque Eduardo falou que namorou uma mulher durante quatro anos e que teve seu primeiro relacionamento com outro homem aos 25 anos. Na sequência, ele falou sobre a cobrança de uma pauta LGBTQIA+ em seu governo.