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Passo a passo

Aprenda a fazer escondidinho de frango com abóbora na air fryer

Receita com ingredientes acessíveis rende em média quatro porções e combina com o fim de semana
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Junho de 2026 às 09:00

O escondidinho é um prato popular e bastante versátil da cozinha brasileira. Além da versão mais tradicional, de aipim com carne moída, já mostramos aqui a receita com recheio de carne-seca e até uma combinação de frango com banana-da-terra

Veja a seguir como fazer um delicioso escondidinho de frango com requeijão cremoso e abóbora cabotiá.   

Escondidinho de frango com abóbora

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:
400g de peito de frango desfiado  
150g de cebola picada
1 colher (sopa) de alho picado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (chá) de páprica doce
1 colher (chá) de orégano seco
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

Purê 
500g de abóbora cabotiá sem casca cortada em cubos
1 xícara de leite integral quente
1 colher (sopa) de manteiga gelada
Sal a gosto

Finalização
6 colheres (sopa) de requeijão cremoso
100g de queijo muçarela
Escondidinho de frango com abóbora
Escondidinho de frango fica pronto em 1 hora. Foto:  Marca Seara

Modo de preparo:


Frango

  1. Retire o peito de frango desfiado da geladeira e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos. Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio.
  2. Adicione e refogue a cebola por 2 minutos ou até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto ou até começar a liberar aroma.
  3. Coloque o frango desfiado e misture bem para incorporar os ingredientes.
  4. Adicione a páprica, o orégano e a pimenta-do-reino a gosto. Acerte o sal se necessário.
  5. Misture bem, refogue por mais 3 minutos e finalize com o cheiro-verde. Reserve.


Purê de abóbora

  1. Coloque os cubos de abóbora cabotiá em um recipiente próprio para micro-ondas, cubra com tampa ou plástico filme furadinho com um garfo, e cozinhe em potência alta por 8 minutos ou até que fiquem bem macios.
  2. Retire do micro-ondas com cuidado, transfira para um tigela grande e amasse bem com um garfo ou espremedor ainda quente para facilitar.
  3. Adicione o leite quente aos poucos, mexendo sempre para formar um purê cremoso.
  4. Acrescente a manteiga e ajuste o sal, se necessário.
  5. Mexa até o purê ficar liso e uniforme e mantenha quente até a montagem.


Montagem

  1. Em uma travessa, forma ou em potes individuais que possam ir à air fryer, distribua uma camada fina de purê de abóbora.
  2. Distribua o frango refogado por cima da cama de purê cobrindo o fundo e adicione o requeijão em colheradas.
  3. Cubra o frango com o restante do purê de abóbora, alisando a superfície com uma colher.


Finalização


  1. Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos.
  2. Finalize o escondidinho com o queijo muçarela ralado por cima da última camada de purê de abóbora.
  3. Coloque o escondidinho na cesta da air fryer e asse a 200ºC por 10 minutos ou até o queijo dourar e formar uma crosta dourada. Retire com cuidado e sirva imediatamente.

Fonte: Marca Seara. Clique aqui para ver mais receitas

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