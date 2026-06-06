Aprenda a fazer escondidinho de frango com abóbora na air fryer

O escondidinho é um prato popular e bastante versátil da cozinha brasileira. Além da versão mais tradicional, de aipim com carne moída, já mostramos aqui a receita com recheio de carne-seca e até uma combinação de frango com banana-da-terra.
Veja a seguir como fazer um delicioso escondidinho de frango com requeijão cremoso e abóbora cabotiá.
Escondidinho de frango com abóbora
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
400g de peito de frango desfiado
150g de cebola picada
1 colher (sopa) de alho picado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (chá) de páprica doce
1 colher (chá) de orégano seco
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de cheiro-verde picado
Purê
500g de abóbora cabotiá sem casca cortada em cubos
1 xícara de leite integral quente
1 colher (sopa) de manteiga gelada
Sal a gosto
Finalização
6 colheres (sopa) de requeijão cremoso
100g de queijo muçarela
Modo de preparo:
Frango
- Retire o peito de frango desfiado da geladeira e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos. Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio.
- Adicione e refogue a cebola por 2 minutos ou até ficar translúcida. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto ou até começar a liberar aroma.
- Coloque o frango desfiado e misture bem para incorporar os ingredientes.
- Adicione a páprica, o orégano e a pimenta-do-reino a gosto. Acerte o sal se necessário.
- Misture bem, refogue por mais 3 minutos e finalize com o cheiro-verde. Reserve.
Purê de abóbora
- Coloque os cubos de abóbora cabotiá em um recipiente próprio para micro-ondas, cubra com tampa ou plástico filme furadinho com um garfo, e cozinhe em potência alta por 8 minutos ou até que fiquem bem macios.
- Retire do micro-ondas com cuidado, transfira para um tigela grande e amasse bem com um garfo ou espremedor ainda quente para facilitar.
- Adicione o leite quente aos poucos, mexendo sempre para formar um purê cremoso.
- Acrescente a manteiga e ajuste o sal, se necessário.
- Mexa até o purê ficar liso e uniforme e mantenha quente até a montagem.
Montagem
- Em uma travessa, forma ou em potes individuais que possam ir à air fryer, distribua uma camada fina de purê de abóbora.
- Distribua o frango refogado por cima da cama de purê cobrindo o fundo e adicione o requeijão em colheradas.
- Cubra o frango com o restante do purê de abóbora, alisando a superfície com uma colher.
Finalização
- Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos.
- Finalize o escondidinho com o queijo muçarela ralado por cima da última camada de purê de abóbora.
- Coloque o escondidinho na cesta da air fryer e asse a 200ºC por 10 minutos ou até o queijo dourar e formar uma crosta dourada. Retire com cuidado e sirva imediatamente.