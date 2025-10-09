Gastronomia

5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

Aprenda a preparar opções desse prato saboroso e reconfortante

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 13:37

Escondidinho de carne moída Crédito: Imagem: margouillat photo | Shutterstock

Nada como um prato que une sabor, conforto e praticidade. O escondidinho é uma daquelas opções que agradam a variados paladares e se adaptam a diferentes momentos do dia, seja em um almoço especial ou em um jantar acolhedor. Com camadas cremosas e um recheio irresistível, ele transforma ingredientes simples em uma refeição completa, repleta de aroma e textura.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho!

Escondidinho de carne moída

Ingredientes

Purê

5 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Recheio

500 g de carne moída

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione as batatas amassadas e misture. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe dourar levemente. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Coloque os tomates e o extrato de tomate, misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos até formar um molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada de carne moída. Cubra com o purê de batata, nivelando com uma colher. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango

Ingredientes

Purê

800 g de mandioca descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de requeijão

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioca amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até formar um creme homogêneo. Finalize com o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Junte o alho e mexa até soltar o aroma. Acrescente o frango, os tomates e o milho-verde. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o requeijão, misture até ficar cremoso e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada do purê de mandioca, cubra com o recheio de frango e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar e formar uma crosta levemente gratinada. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

Purê

800 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

2 colheres de sopa de azeite

2 cebolas picadas

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Junte o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos para realçar o sabor. Finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe metade do purê de mandioquinha, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o topo dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida.

Escondidinho de camarão Crédito: Imagem: lhmfoto | Shutterstock

Escondidinho de camarão

Ingredientes

Purê

600 g de batata descascada e picada

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de camarão limpo

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, cozinhe a batata com água e sal em fogo médio até ficar macia. Escorra e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e junte a batata amassada. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até formar um purê liso e cremoso. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Junte o camarão e cozinhe por cerca de 3 minutos, até mudar de cor. Acrescente os tomates e o extrato de tomate, misture e cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo. Adicione o requeijão cremoso, mexa até incorporar e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma camada de purê de batata. Cubra com o recheio de camarão e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

Escondidinho de legumes

Ingredientes

Purê

800 g de batata-doce descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1 abobrinha picada

1/2 pimentão vermelho picado

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 colher de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de levedura nutricional

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, junte a batata-doce amassada e adicione o leite de coco aos poucos, mexendo até formar um purê cremoso. Tempere com a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão, refogando por alguns minutos até ficarem levemente macios. Junte o tomate, o milho-verde, a ervilha e o molho de tomate. Cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada com os legumes. Cubra com o purê de batata-doce. Pincele um fio de azeite por cima e salpique a levedura nutricional. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente e formar uma crosta suave na superfície. Sirva em seguida.