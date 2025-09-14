Fácil

Veja como fazer escondidinho de carne desfiada com purê de baroa

Receita rende em média seis porções e é uma sugestão do HZ para o seu almoço de domingo

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 06:00

Escondidinho rende seis porções Crédito: Nestlé/Acervo

Prato bastante popular no Nordeste brasileiro, o escondidinho é uma opção prática e saborosa para as refeições do dia a dia. Pensando no seu almoço de fim de semana, HZ traz essa receita preparada com carne de panela desfiada e purê à base de batatas inglesa e baroa.

A preparação rende em média seis porções e fica pronta em pouco mais de uma hora. Deu água na boca? Então, coloque a mão na massa seguindo o passo a passo da receita abaixo.

Escondidinho de carne desfiada com purê de batata e mandioquinha

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 85 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Recheio



1 colher (sopa) de azeite



meio quilo de coxão duro



1 cebola em fatias



2 tomates picados



1 tablete de caldo de carne



2 colheres (sopa) de salsa picada



Purê

1 colher (sopa) de manteiga



300g de batatas cozidas e amassadas



300g de mandioquinhas cozidas e amassadas



1 colher (chá) de sal



1 pitada de pimenta-do-reino



Meia xícara (chá) de leite integral



2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Recheio

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e doure a carne. Acrescente a cebola, os tomates, o caldo de carne e 2 xícaras (chá) de água.

Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere sair a pressão, retire os pedaços de carne e desfie.

Volte a carne desfiada para a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos para apurar o molho.

Misture a salsa, transfira para um recipiente refratário e reserve.



Purê

Em uma panela, derreta a manteiga, acrescente a batata e a mandioquinha e misture bem. Junte o sal, a pimenta-do-reino e o leite integral. Mexa até formar um purê homogêneo.

Distribua o purê sobre a carne reservada, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos para gratinar.



Fonte: Receitas Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

