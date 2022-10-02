Veja receita de escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

Escondidinho de bacalhau com cogumelos e palmito é a dica para um almoço pra lá de especial, seja para receber amigos ou para a refeição em família.
Veja passo a passo como preparar essa delícia, bastante suculenta e cremosa, e garanta muitos elogios à mesa.
ESCONDIDINHO DE BACALHAU
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 batatas médias
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Leite
- 2 dentes de alho
- 1 cebola média picada
- 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
- 4 colheres (sopa) azeite
- Salsinha a gosto
- Azeitonas pretas a gosto
- 2 tomates
- 500g de bacalhau dessalgado
- 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 50ml de vinho branco seco
- 50g de cogumelos fatiados
- 50g de palmito picado
- Farinha de rosca
- 100g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas, faça um purê utilizando a manteiga e o leite e reserve.
- Em uma panela, coloque o azeite e frite cebola, alho e alho-poró. Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco.
- Coloque os tomates sem sementes picados, pimenta-do-reino e acerte o sal.
- Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmito, a azeitona e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
- Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão.
- Em um refratário, coloque metade do purê de batatas, distribua o recheio e, por cima, coloque o restante do purê.
- Misture farinha de rosca e queijo parmesão e polvilhe essa mistura sobre o escondidinho.
- Leve ao forno para gratinar e sirva com arroz branco.
Fonte: Tirolez.