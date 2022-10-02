Especial

Veja receita de escondidinho de bacalhau com cogumelo e palmito

Com recheio suculento e bem cremoso, o prato vai para o forno coberto com uma camadinha de farinha de rosca e parmesão ralado
Evelize Calmon

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 02:00

Escondidinho de bacalhau
Escondidinho de bacalhau: cremoso e suculento Crédito: Tirolez/Divulgação
Escondidinho de bacalhau com cogumelos e palmito é a dica para um almoço pra lá de especial, seja para receber amigos ou para a refeição em família. 
Veja passo a passo como preparar essa delícia, bastante suculenta e cremosa, e garanta muitos elogios à mesa.  

ESCONDIDINHO DE BACALHAU

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Escondidinho de bacalhau Crédito: Tirolez/Divulgação
INGREDIENTES:
  • 4 batatas médias
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Leite
  • 2 dentes de alho
  • 1 cebola média picada
  • 1 colher (sobremesa) alho-poró picado
  • 4 colheres (sopa) azeite
  • Salsinha a gosto
  • Azeitonas pretas a gosto
  • 2 tomates
  • 500g de bacalhau dessalgado
  • 3 colheres (sopa) de requeijão cremoso 
  • 50ml de vinho branco seco
  • 50g de cogumelos fatiados
  • 50g de palmito picado
  • Farinha de rosca
  • 100g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO: 
  1. Cozinhe as batatas, faça um purê utilizando a manteiga e o leite e reserve. 
  2. Em uma panela, coloque o azeite e frite cebola, alho e alho-poró. Acrescente o bacalhau e deixe fritar um pouco.
  3. Coloque os tomates sem sementes picados, pimenta-do-reino e acerte o sal.
  4. Acrescente o vinho, o cogumelo, o palmito, a azeitona e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir todo o líquido.
  5. Por último, desligue o fogo, acrescente a salsinha picada e o requeijão.
  6. Em um refratário, coloque metade do purê de batatas, distribua o recheio e, por cima, coloque o restante do purê.
  7. Misture farinha de rosca e queijo parmesão e polvilhe essa mistura sobre o escondidinho.
  8. Leve ao forno para gratinar e sirva com arroz branco.
Fonte: Tirolez.

